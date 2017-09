Pitbull mata a niña de 1 año y manda al hospital a su mamá

Argentina.- Los medios de comunicación últimamente han dado a conocer terribles casos en que los menores de edad son atacados brutalmente por perros de la raza Pitbull, lo que ha ocasionado que sean denigrados por los seres humanos, cuando la realidad es que el ser humano es el principal responsable por la educación que le otorga a los caninos.

El caso de una pequeña que murió el pasado lunes 4 de septiembre, ha causado conmoción a la población de Argentina, a causa de que perdió la vida presuntamente al ser atacada por un Pitbull que pertenecía a la familia.

Los hechos ocurrieron al interior del domicilio, la cual está ubicada en la localidad de La Tablada, Argentina.

La pequeña de nombre Moira de tan sólo 1 año de edad, fue atacada por el perro de la familia de nombre "Nerón".

El ataque del perro Pitbull sucedió cuando la madre de la menor escuchó los llantos de la pequeñita y al salir al patio de la casa para saber qué sucedía, se encontró con la terrible escena.

Nerón, estaba sometiendo a la menor de 1 año, por lo que inmediatamente la madre intentó hacer todo lo posible en proteger a su hija y alejar al canino, pero en su intento también resultó con graves heridas.

Vecinos que escucharon los gritos de ambas víctimas acudieron inmediatamente a ayudarla, quienes con palos en mano intentaron detener el ataque.

El perro no soltaba a la pequeña, hasta que un vecino realizó un disparo al aire de arma de fuego y así logró alejar al Pitbull.

La menor fue trasladada inmediatamente a un hospital de la ciudad para recibir atención médica con urgencia, sin embargo, lamentablemente perdió la vida a causa de las graves heridas que recibió en el cráneo por parte del canino.

La madre de la menor, identificada como Alejandra, fue internada en el hospital y fue operada a causa de que estuvo a punto de perder un brazo a causa de que el perro la mordió y le desgarró una arteria. Pero los médicos lograron salvarle el brazo.

Nerón, fue capturado gracias a los vecinos y su dueño, quienes se encargaron de llevar al can al Centro de Zoonosis de Villegas, lugar donde quedó a disposición de las autoridades.

EL PADRE HABLA SOBRE LA MUERTE DE SU HIJA

El padre de la víctima, otorgó una entrevista al medio de comunicación Crónica, comentando todo el tema acerca de la trágica muerte de su hija que fue atacada por su perro Nerón.

"El perro como uno lo crie, el perro es un perro más, cualquiera puede morder, el Pitbull no es asesino. Te puede morder un Caniche Toy. Acá pasó esta tragedia, ya está lo sucedido, no le echo la culpa al perro", eran las palabras del padre de la pequeña de 1 año.

El dueño del can fue identificado como Horacio quien, a pesar de la muerte de su bebé, defiende al Pitbull de la familia.

"No se si jugaba, el perro siempre la vio. No era un perro agresivo. No era un perro que yo podía dejar jugando con mis hijos. No lo podía dejar jugando porque no era chiquito, tenía 5 años".