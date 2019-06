Pizzería provoca polémica al engañar a clientes con pizza vegana

Nueva Zelanda.- Una cadena de pizzas de Nueva Zelanda les hizo una broma a sus clientes al servir pizzas sin carne a base de plantas en su llamada Burger Pizza, un truco destinado a "iniciar una conversación" sobre el veganismo, según nuevos informes.

La semana pasada, Hell Pizza lanzó el pastel de carne, que supuestamente tenía una "hamburguesa poco común" como su topping, informó la BBC. Se vendieron unas 3,000 tartas.

Pero el jueves, la cadena reveló que la empanada era en realidad una alternativa vegana de Beyond Meat. Publicaron un video en Facebook que muestra a los clientes comiendo la pizza, y reaccionando con incredulidad cuando se les dice que la "carne" en realidad se basa en las plantas.

La gran revelación enojó a innumerables comentaristas en el video, quienes acusaron a la cadena de engañar e incluso poner en peligro a sus clientes. "Totalmente perdida la confianza y cualquier credibilidad ", publicó Christopher Brougham. "Usted ha dicho una cosa, ha hecho otra y espero que sus ventas sufran. ¿Que estabas pensando? Sinvergüenza".

Se espera un truco como este por parte de personas que no toman en serio los alimentos y no se preocupan por los consumidores de su producto, dijo Robert Eagle.

"¿Cuál habría sido la reacción de Hell Pizza si una persona hubiera muerto como resultado? ¿De una reacción alérgica a algo que comieron sin saberlo? Hell Pizza, tienes que hacerlo mejor. No hay necesidad de empujar sus ideales a otros ocultándose detrás de BS Marketing ". Pero otros tomaron la broma con calma, y elogiaron a la compañía por llamar la atención sobre las dietas basadas en plantas.

"¡Vosotros, chicos, son increíbles!", Escribió Lilly Evans. “Gracias por crear conciencia sobre este movimiento y los problemas relacionados con nuestro planeta.

Muchísimas gracias a ustedes ". "Bien jugado", agregó Ben Allan. "Espero que esto se mantenga en el menú por un tiempo, con ganas de darle una oportunidad".

El abogado de marketing Rae Nield le dijo a New Zealand Outfuff que el establecimiento corre un alto riesgo de haber violado la Ley de Comercio Justo, que protege a los clientes de ser engañados. "¿Qué espera un consumidor razonable si dice" hamburguesa "y no hay calificativo? No dice" vegetariano "o" sin carne ", dijo Nield.

"Un consumidor razonable va a pensar que eso significa carne". El hecho de que la compañía haya actualizado la lista de ingredientes de la pizza en su sitio web para decir "una hamburguesa de hamburguesa Beyond Meat media-rara" puede no hacer mucha diferencia, agregó.

Ben Cumming, el gerente general de Hell Pizza, dijo a la tienda que a los clientes les habían dicho que las empanadas eran a base de plantas, solo si preguntaban. Pero la compañía no engañaba a nadie, afirmó, y su abogado les aseguró el viernes que no violaron la ley. "La ley es interpretable y sostenemos que no hemos engañado a nadie", dijo Cumming.