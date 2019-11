Planeó un trío con una niña de 12 años pero no irá a la cárcel

Inglaterra.- Una adolescente que hizo que una niña de 12 años se uniera a ella en un trío ilícito con su novio se ha salvado de la cárcel. Chloe Bradley tenía solo 17 años cuando acompañó a la joven a la casa de su compañero Anthony Roscoe.

Luego se turnó para tener relaciones sexuales con los dos, escuchó un tribunal ayer. Pero la policía en un patrullero vio a las chicas saliendo de la casa de Roscoe en St Helens, Merseyside, a las 5.30 de la mañana del día siguiente.

Y su investigación descubrió que Bradley le había enviado un mensaje a Roscoe, entonces de 27 años, sobre el encuentro. Bradley, que ahora tiene 19 años, recibió la orden de usar una etiqueta electrónica durante tres meses y firmar el Registro de delincuentes sexuales durante diez años. También le dieron 22 meses de cárcel suspendida por un año.

Pero Roscoe, que ahora tiene 29 años, admitió violación y fue encarcelado por cuatro años. El juez Graeme Smith, que pronunció ayer en Bolton Crown Court, dijo: "Estabas desesperado por tener relaciones sexuales. No hiciste nada para averiguar su edad, hiciste un mínimo esfuerzo para hacerlo".

Anthony Roscoe of St Helens and Chloe Bradley of Wigan https://t.co/4ur8aOgRw6 pic.twitter.com/xZIXDpk4EW — Team Ted (@teamtedtweets) November 12, 2019

Bradley, le sugeriste un trío a Anthony Roscoe, y luego trataste de ocultarlo borrando los mensajes. Hubo un largo intercambio de mensajes donde ella le envió un mensaje de texto diciéndole: '¿estás preparado para un trío?'.

Él respondió preguntando si ella hablaba en serio y luego dijo 'Estoy en el juego'. "Tú, Roscoe, dices que creías que la niña tenía 16 años y fue con su aparente consentimiento; sin embargo, una niña menor de 13 años no puede consentir en tener relaciones sexuales".

"El autor de la queja era una niña y Bradley estaba funcionando al nivel de un niño. Le dijiste a los oficiales en tu entrevista: 'cuando alguien te entregue el Santo Grial, vas a agarrarlo, ¿no?' "Estoy bastante satisfecho de que la perspectiva de un trío te haya cegado a todo lo demás. Has intentado minimizar lo que hiciste y culpar a otros por ello".

Cuando los detectives interrogaron a Roscoe, él dijo: "Cuando alguien te entregue el Santo Grial, vas a agarrarlo, ¿no?" Pero una declaración de la víctima, ahora de 14 años, dijo:

Me siento insensible sobre lo que pasó y no sé cómo sentirme sobre lo que me pasó. Me cambió mentalmente, no duermo y tengo recuerdos. Me hizo más consciente de los hombres y no dejo que nadie me toque.

"Siento que no tiene sentido ir a la escuela". "Odio a Chloe Bradley y me siento diferente hacia ella. Estoy pasando un día a la vez. Me sentí aliviado cuando se declararon culpables porque no sé lo que habría hecho".

La niña estaba desaparecida de su casa en el momento del incidente en agosto de 2017. Bradley, de Wigan, Gran Manchester, había recibido un aviso de advertencia de sustracción de menores por temor a su contacto anterior con la víctima.

Simon Blakebrough, enjuiciando, dijo: "La niña en cuestión se ve y actúa significativamente mayor que su edad de 12 años. Su padre diría que usaría maquillaje y ropa más vieja para parecer más vieja que ella.

El padre notó su comportamiento comenzó a deteriorarse cuando comenzó a socializar con Chloe Bradley y comenzó a desaparecer regularmente de su hogar.

Estaba preocupado de que ella estuviera expuesta a las drogas y el alcohol y, de hecho, ella asistió a muchas fiestas con Chloe Bradley antes de estos delitos, y ella tomó drogas.

Se observó que era vulnerable a la explotación sexual. Roscoe no había conocido a la niña antes de esta fecha y no se mencionó la edad entre Chloe Bradley y Anthony Roscoe en sus comunicaciones. Él le dice a Bradley 'no traer niños'.

En el caso de Roscoe, éste también se declaró culpable de violación, y cumple una condena de cuatro años.

Bradley, quien se declaró culpable de organizar la comisión de un delito sexual contra un menor, deberá utilizar un brazalete electrónico por tres meses.