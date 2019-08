Planta de Mississippi despide a trabajadores tras redada

Mississippi.- Los testigos dijeron que una planta procesadora de pollo de Mississippi despidió a la mayoría de sus trabajadores restantes después de que cerca de 100 acusados de violaciones de inmigración fueron arrestados la semana pasada, una indicación de que la represión podría hacer que encontrar trabajo en la industria avícola del estado sea más difícil para los inmigrantes latinos.

Terry Truett, voluntaria de la Coalición de Inmigración de Mississippi, dijo que ella y otros fueron llamados el martes a un parque Morton donde los ex trabajadores de PH Food estaban organizando una protesta, diciendo que la compañía los había despedido abruptamente al final de su turno y estaba reteniendo ilegalmente el pago.

No está claro exactamente cuántos fueron despedidos, aunque Truett dijo que se recogieron más de 100 nombres de trabajadores en la protesta en Morton, a unas 40 millas (65 kilómetros) al este de Jackson.

PH Food es una de las siete plantas de Mississippi saqueadas el 7 de agosto por agentes de Inmigración y Control de Aduanas de EE. La agencia arrestó a 680 personasacusadas de trabajar en los Estados Unidos sin permiso legal, liberando rápidamente alrededor de 300. ICE también confiscó documentos de la compañía como parte de una investigación sobre lo que los gerentes sabían. ICE dijo que arrestó a 99 personas en PH Food.

Normalmente, cuando una empresa con más de 100 empleados despide a más de un tercio de su fuerza laboral, debe avisar con 60 días de anticipación a los empleados afectados y al gobierno local y estatal. Dianne Bell, una portavoz del Departamento de Seguridad de Mississippi, dijo que PH Foods no ha presentado ninguna notificación ante el estado. Bell dijo que un empleado de la compañía le dijo el miércoles que no hubo despidos.

Los trabajadores de PH Foods y sus partidarios se reunieron en una protesta el martes 13 de agosto de 2019 en Morton, Miss. Foto: AP

La compañía le dijo a The Associated Press el miércoles que volviera a llamar y luego colgó a un periodista. El jueves, una persona que contestó el teléfono dijo que la compañía no está comentando. Las llamadas telefónicas a la compañía de nómina no fueron respondidas.

Truett y otros dicen que la mayoría de las personas arrestadas por ICE en PH Food trabajaron en el primer turno. Los trabajadores del segundo turno volvieron a trabajar en los días posteriores a la redada, aunque la mayoría carece de estatus legal, según el reverendo Roberto Mena, pastor de la Iglesia Católica de San Martín de Porres.

Algunos, casi todos ellos, están indocumentados de alguna manera, dijo Mena.

Truett y Mena dijeron que los trabajadores vinieron a la iglesia después de la protesta del martes para consultar con abogados. Otros celebraron una reunión en un restaurante cercano porque la iglesia era demasiado pequeña para la multitud.

Una orden de allanamiento revelada la semana pasada cita a un informante confidencial que dice a los investigadores que los trabajadores de PH Food sabían que la mayoría de sus 240 trabajadores no tenían permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. El informante dijo a los investigadores que los gerentes alentaron a los trabajadores a inventar números de la Seguridad Social y trataron de utilizar una empresa de subcontratación de nóminas en Louisiana para enmascarar sus actividades.

Los trabajadores de PH Foods y sus partidarios se reunieron en una protesta. Foto: AP

l informante también alegó que PH y la compañía de nómina no intentaron verificar la autenticidad de los documentos de trabajo, a pesar de que la ley estatal de Mississippi requiere que los empleadores verifiquen los documentos utilizando E-Verify, un sistema federal en línea voluntario. En otras plantas que fueron allanadas, los investigadores presentaron esfuerzos en los que los empleados estaban trabajando bajo supuestas identidades reales pero a menudo compradas en el mercado negro.

No se ha acusado a ningún gerente de PH Food, aunque el fiscal federal Mike Hurst ha dicho que continúa una investigación criminal.

PH y otra planta allanada en la cercana Pelahatchie, A&B Inc., se identifican en declaraciones juradas como propiedad del residente de California Huo You Liang, conocido por sus empleados de Mississippi como Victor Liang.

Truett dijo que se les pidió a los trabajadores que firmaran formularios I-9 para verificar sus identidades después de la redada. Los trabajadores estadounidenses generalmente firman dichos formularios cuando comienzan a trabajar. Luego, los gerentes llegaron a la planta el martes y despidieron a todos menos "un puñado" de trabajadores en el lugar, dijo.

Karla Vázquez-Elmore, que trabaja para una firma de abogados de inmigración en Jackson, dijo que al menos cuatro de los clientes de su firma que no fueron arrestados la semana pasada la contactaron para decir que fueron despedidos por PH Food. Ella dijo que un cliente entre los arrestados la semana pasada le dijo que PH Foods negó el cheque de pago final del trabajador.

Mena, como Vázquez-Elmore y Truett, dijo que al menos algunos trabajadores que fueron arrestados la semana pasada habían ido a PH Food en busca de su cheque de pago, pero se les negó. Eso va en contra de la ley federal, incluso si las personas no tienen permiso legal para trabajar.

Truett dijo que la desesperación llevó a la gente a protestar, a pesar de que muchos latinos en las ciudades de plantas de pollo están casi recluidos en este momento por temor a ser arrestados.

"Estaban al final del ingenio", dijo Truett. “Sentían que no tenían nada que perder. Estas personas no tienen ingresos ".