Plomo contamina aguas en Canadá y pone en peligro a pobladores

Montreal.- Cientos de miles de canadienses han estado expuestos involuntariamente a altos niveles de plomo en su agua potable, con contaminación en varias ciudades consistentemente más alta que nunca en Flint, Michigan, según una investigación que probó el agua potable en cientos de viviendas y revisó miles de resultados previamente no revelados.

Los residentes de algunas casas en Montreal, una ciudad cosmopolita a una hora al norte de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y Regina, en las praderas occidentales planas, se encuentran entre los que beben y cocinan con agua del grifo con niveles de plomo que exceden las pautas federales de Canadá.

La investigación encontró que algunas escuelas y guarderías tenían niveles de plomo tan altos que los investigadores notaron que podría afectar la salud de los niños. Para exacerbar el problema, muchos proveedores de agua no realizan pruebas en absoluto.

No fue el gobierno canadiense el que expuso el alcance de este problema de salud pública.

Una investigación de un año realizada por más de 120 periodistas de nueve universidades y 10 organizaciones de medios, incluyendo The Associated Press y el Institute for Investigative Journalism en la Universidad de Concordia en Montreal, recolectó resultados de pruebas que miden adecuadamente la exposición al plomo en 11 ciudades de Canadá.

De 12,000 pruebas desde 2014, un tercio - 33% - excedió la directriz de seguridad nacional de 5 partes por billón; El 18% excedió el límite estadounidense de 15 ppb.

El plomo en algunas aguas canadienses es peor que Flint. Foto: AP

En un país que promociona sus lagos limpios y naturales de color turquesa, manantiales brillantes y ríos que corren, no hay mandatos nacionales para analizar el plomo en el agua potable. E incluso si las agencias toman una muestra, rara vez se informa a los residentes sobre la contaminación.

"Estoy sorprendido", dijo Bruce Lanphear, un destacado investigador canadiense de seguridad del agua que estudia los impactos de la exposición al plomo en fetos y niños pequeños.

Estos son bastante altos dada la clase de atención que se le ha prestado a Flint, Michigan, por tener problemas tan extremos. Incluso cuando comparo esto con algunos de los otros puntos críticos en los Estados Unidos, como Newark, como Pittsburgh, los niveles aquí son bastante altos ".

Muchos canadienses que habían permitido a los periodistas tomar muestras de su agua estaban preocupados cuando volvieron con niveles de plomo potencialmente peligrosos. Algunos propietarios privados dijeron que planean dejar de beber del grifo.

Tuberías. Foto: AP

"Es un poco inquietante ver que hay tanto", dijo Andrew Keddie, un profesor retirado que asumió que su agua estaba limpia después de reemplazar las tuberías hace años en su casa en Edmonton, una ciudad de casi 1 millón en el oeste de Canadá. Lo que no pudo hacer es reemplazar las líneas de servicio público que llevan agua a su casa.

Después de saber que sus niveles de plomo en el agua se probaron a 28 ppb, Keddie dijo que estaba "lo suficientemente preocupado como para que no bebamos y usemos esta agua".

Sarah Rana, de 18 años, era una de las decenas de miles de estudiantes que no fueron alertados cuando su escuela secundaria de ladrillo en Oakville, una ciudad a orillas del lago Ontario, encontró niveles de plomo por encima de las pautas nacionales en docenas de muestras de agua, la más alta en 140 ppb. Ella se enteró sola, mirando los informes publicados en línea.

Me envenenaron durante cuatro años y no lo sabía dijo. Como estudiante, creo que me deberían decir

Agua con plomo en Canadá. Foto: AP

Leona Peterson se enteró de la contaminación en su agua después de que los periodistas encontraron niveles de plomo excesivamente altos en 21 de 25 hogares analizados en su pequeña ciudad portuaria al noroeste de Prince Rupert. Peterson, que vive en viviendas subsidiadas para indígenas, tenía agua registrada a 15.6 ppb.

"Estaba bebiendo del grifo, directamente del grifo, sin saber que había plomo en el agua", dijo Peterson. Su hijo también lo estaba. Su respuesta: "Dolor, dolor real".

La ciudad de Prince Rupert, donde las ballenas, los osos pardos y las águilas calvas son lugares comunes, se encuentra entre más de una docena de comunidades a lo largo de la costa oeste salvaje de Canadá donde los residentes, muchos indígenas, viven en hogares con tuberías viejas, bebiendo agua de lluvia corrosiva que probablemente para dibujar plomo.

Pero su provincia de Columbia Británica no requiere que los municipios analicen el agua del grifo en busca de plomo.

Los funcionarios canadienses donde los niveles eran altos dijeron que sabían que las tuberías de plomo pueden contaminar el agua potable y que estaban trabajando para reemplazar la infraestructura obsoleta.

El plomo en algunas aguas canadienses es peor que Flint. Foto: AP

Y algunas localidades están tomando medidas. La alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, se comprometió a probar 100.000 hogares en busca de plomo y acelerar el reemplazo de tuberías revestidas de plomo inmediatamente después de que los periodistas le enviaran un análisis de los datos internos de la ciudad que revelaban altos niveles de plomo en toda la ciudad.

El consorcio de medios presentó más de 700 solicitudes de Libertad de Información y tomó cientos de muestras en los hogares de las personas para recolectar más de 79,000 resultados de pruebas de agua. Pero los resultados no son exhaustivos ni indican la calidad general del agua potable en Canadá. Eso no existe.

"Debido a que no hay supervisión federal, todos hacen lo que quieren", dijo la profesora de ingeniería Michèle Prévost, quien dejó de trabajar en un estudio del gobierno sobre el agua potable en la escuela frustrado por la falta de pruebas de plomo. "La mayoría de las provincias ignoran este grave problema".

El enfoque del gobierno para limitar el plomo en el agua potable en Canadá es muy diferente del de EE.

UU., Donde la Agencia de Protección Ambiental establece estándares legales bajo la Ley Federal de Agua Potable Segura, y se supone que cada persona debe recibir un Informe de Confianza del Consumidor anual de su proveedor de agua. antes del 1 de julio que detalla los resultados de la prueba de plomo.

No hay pruebas o avisos de rutina similares en Canadá, con la excepción de la provincia de Ontario de 14 millones de personas, que limita con los Estados Unidos y los Grandes Lagos, que publican resultados en línea.

"Si eso no es público, es un problema", dijo Tom Neltner, ingeniero químico del Fondo de Defensa Ambiental, un grupo ambientalista con sede en los Estados Unidos. “El público es más sensible a los riesgos del plomo, especialmente en el desarrollo infantil. Donde tienes transparencia tienes incidencia, y donde tienes incidencia tienes acción ”.

Sin embargo, en los EE. UU., Incluso los informes públicos sobre la calidad del agua no fueron suficientes para evitar la crisis del agua potable en Flint, Michigan, provocada por una decisión de 2014 de extraer temporalmente el agua de un río como un ahorro de costos al instalar nuevas tuberías.

Algunos médicos expresaron preocupación en Flint después de notar niveles elevados de plomo en los análisis de sangre de los niños. Los problemas de agua de Flint fueron mucho más allá del plomo: los microbios excesivos volvieron el agua de color marrón rojizo y provocaron un brote de enfermedad del legionario que causó al menos 12 muertes y enfermó a más de 90 personas.

La crisis de Flint provocó audiencias en el Congreso, demandas y escrutinio de pruebas de plomo en todo el país. Ahora los funcionarios en Newark, Nueva Jersey, están luchando para reemplazar unas 18,000 líneas de plomo después de que varias pruebas encontraron niveles elevados de plomo en el agua potable.

Otras comunidades también están respondiendo. Cerca de 30 millones de personas en los EE. UU.

Recibieron agua potable con niveles excesivamente altos de plomo, desde Portland, Oregon hasta Providence, Rhode Island, entre 2015 y 2018, según un análisis de datos de la EPA realizado por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, un grupo ambiental . Cientos de personas en los Estados Unidos están demandando a las autoridades locales del agua por la contaminación.

El profesor de Virginia Tech, Marc Edwards, cuyo estudio del sistema de agua Flint ayudó a revelar los peligrosos niveles de plomo, revisó los hallazgos del consorcio de medios canadienses.

Este es un problema de salud significativo, las personas deben ser advertidas, dijo Edwards. Hay que hacer algo

En Canadá, donde las demandas son menos frecuentes y las provincias, no el gobierno federal, establecen reglas de seguridad del agua, la principal fuente de plomo en el agua potable son las tuberías anticuadas. En una audiencia del gobierno, un experto estimó que unas 500,000 líneas de servicio de plomo todavía están entregando agua a las personas en el país.

Algunas ciudades, como Montreal, ya están trabajando para reemplazarlas, destrozando calles y aceras con una construcción masiva y costosa. Pero los propietarios de viviendas casi siempre son responsables de pagar el costo de reemplazar la sección de tubería entre sus líneas de propiedad y sus hogares, un costo que puede variar de aproximadamente $ 3,000 a $ 15,000, según estudios provinciales.

Varias otras soluciones a corto plazo incluyen que los proveedores agreguen anticorrosivos o alteren la química del agua, por lo que es menos probable que lixivie el plomo del interior de las tuberías cuando se dirige al grifo. Estos son ampliamente utilizados y a menudo obligatorios en los Estados Unidos, pero en Canadá solo la provincia de Ontario requiere anticorrosivos en comunidades con edificios y alcantarillado más antiguos.

Los estudios han documentado durante años que incluso los niveles bajos de exposición al plomo pueden afectar el coeficiente intelectual de un niño y su capacidad de prestar atención. Los niños menores de 7 años y las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de exposición al plomo, que puede dañar el cerebro y los riñones.

Sin embargo, la investigación del consorcio encontró que las guarderías y las escuelas no se evalúan regularmente. Y cuando se prueban, esos resultados tampoco son públicos.

Los documentos obtenidos bajo las leyes de Libertad de Información incluyeron un estudio piloto de 2017 del agua del grifo a 150 días de cuidados en la pintoresca provincia de Alberta, cargada de lagos. Mostró que 18 tenían niveles de plomo en el agua potable de 5 ppb o más, lo que los investigadores consideraron riesgoso para los bebés y niños pequeños. El más alto fue de 35.5 ppb.

Canadá es uno de los únicos países desarrollados en el mundo que no tiene un estándar nacional de agua potable. Incluso los países que luchan por proporcionar agua potable segura han establecido niveles aceptables de plomo: India es de 10 ppb, México y Egipto son de 5 ppb, según los sitios web del gobierno de ese país.

Joe Cotruvo, un consultor ambiental y de salud pública con sede en DC y activo en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud sobre las pautas de agua potable, no se había dado cuenta de que algunas provincias de Canadá no analizan el plomo del agua de manera rutinaria.

¿De Verdad? No es broma, dijo. En los Estados Unidos, si hay una regulación federal, los estados deben implicarla. Si no lo hacen, están funcionando ilegalmente

Las pruebas de agua potable y los métodos de tratamiento también son inconsistentes en Canadá.

En los Estados Unidos, las pruebas en el hogar se realizan a primera hora de la mañana, después de que el agua se haya estancado en las tuberías durante al menos seis horas. Esto proporciona el peor de los casos, porque después de que el agua pasa por las tuberías por un tiempo, los niveles de plomo a menudo disminuyen.

En Canadá, las provincias han establecido sus propias reglas, que van desde no realizar pruebas, hasta exigir que una muestra se estanque antes de la prueba. Pocos están tratando el agua potable para reducir los niveles de plomo.

Maura Allaire, profesora asistente de economía y política del agua en la Universidad de California, Irvine, se sorprendió de que a los principales proveedores de agua de Canadá no se les exige de forma rutinaria que agreguen anticorrosivos al agua potable.

Ay, me imagino que en las ciudades más antiguas si no están controlando la corrosión, qué puede suceder cuando el agua ácida toca las tuberías de plomo en los hogares, dijo.

Recomienda que los funcionarios canadienses comiencen a abordar el problema recopilando mejor información.

"Una vez que tenga una mejor información, puede haber esfuerzos específicos, para tratar realmente de prevenir la corrosión", dijo. “La gran discusión en Estados Unidos entre los políticos es reemplazar las tuberías, pero eso lleva tiempo y es costoso. Si hay plomo en el agua, tiene un problema de salud pública que debe solucionarse ahora ”.