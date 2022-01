Pobreza y dolor: Así se fue el funeral de Pamela, la niña wichí asesinada en Argentina

Salta, Argentina.- En medio de la pobreza de una comunidad wichí aislada fue velado el cuerpo de Julia Fernanda Flores, conocida como Pamela, de 12 años dentro en un precario ataúd de madera encima de dos sillas y una improvisada carpa que la cubría ante la amenaza de lluvia.

Pamela era una niña de doce años de edad que el pasado miércoles 12 de enero fue reportada como desaparecida por sus familiares, sin embargo fue encontrada sin vida tres días después con claros signos de violencia y posible abuso, según los habitantes de la comunidad.

La niña habitaba en la comunidad wichí Misión Kilómetro Dos, en la localidad salteña de Pluma de Pato en Argentina, recientemente había terminado la escuela primaria y se le recuerda como alguien activa y participativa dentro del lugar.

Su cuerpo fue encontrado el sábado 15 de enero entre pastizales al costado de la Ruta Nacional 81, se encontraba en estado de descomposición con el torso desnudo y sin zapatos, según los familiares mostraba heridas de arma blanca y signos de abuso, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

El cuerpo de Pamela fue despedido en un funeral lleno de pobreza. Foto: Facebook | De la Mano por el Mundo

El funeral de la niña Pamela de doce años estuvo reinado por la pobreza extrema en un ataúd pequeño de madera encima de dos sillas y una carpa improvisada por los habitantes.

Los miembros de la comunidad estaban sentados en el suelo o pequeñas sillas de madera dándole el último adiós a la niña, quienes exigieron entre llanto e impotencia que se haga justicia y se encuentre a los responsables del asesinato de la menor, ya que aseguraron se trató de un ataque en manada y no donde hubo un solo involucrado.

“La última vez que la vimos fue cuando repartimos ‘picole’ luego de unos juegos. Hoy verla tapada de arbustos fue estremecedor, un dolor inexplicable. Algo de nosotros se quedará ahí, detrás de esas piedras para siempre. Quien tomó su vida, también se lleva una parte de la nuestra. Ojalá pequeña, donde estés, puedas encontrar esa alegría con la que siempre nos recibiste” escribió la ONG, De la Mano por el Mundo, que realiza trabajos en la zona.

Pamela tenía doce años cuando fue asesinada. Foto: Facebook | De la Mano por el Mundo

Hasta el momento solo se ha arrestado a un joven de 17 años como posible responsable del crimen, incluso se llegó a mencionar que se trataba del novio de la menor, sin embargo los integrantes de la comunidad aseguraron que ellos no tenían una relación sentimental.

"Nosotros sabemos que no tenía relación con ese muchacho. Creemos que no fue solamente él, sino que hay otros más. Lo que queremos es que la justicia actúe como corresponde y se busque a los responsables porque si la justicia no avanza no va a quedar en nada y en tres meses puede ocurrir lo mismo" manifestó Manuel Raúl, presidente de la Comunidad Kilómetro 2 Pluma de Pato a el medio Que Pasa Salta.