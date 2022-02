Poder mundial, ¿cómo podría evolucionar el conflicto Rusia-Ucrania?

México.- La respuesta de los países ante la crisis de seguridad entre Rusia y Ucrania está siendo particularmente analizada por sus líderes debido a que involucra la potencia militar nuclear, que podría tener resultados catastróficos.

Especialistas en geopolítica y relaciones internacionales, analizaron para Debate que no solo está en juego el territorio ucraniano, sino también la imagen y el poder de los países, incluidos sus representantes. Hasta ahora la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otros países han lanzado contra Rusia sanciones económicas, políticas y el rechazo público. Además, han desplegado militares a países colindantes con Ucrania, como Alemania y Polonia.

Conflicto nuclear

Pero qué podría entonces llevar a más allá este conflicto, Graciela Pérez-Gavilán Rojas señaló que son tres cosas: uno es que Ucrania entre a la OTAN, lo que pondría al rojo vivo el conflicto; dos, que se siguiera extendiendo Rusia, que, por ejemplo, empezara a dirigirse a Polonia o tomar definitivamente Ucrania y tres, un error de alguna de las partes, que puede desencadenar una guerra de dimensiones trágicas, que sería nuclear, como, por ejemplo, algún submarino, alguna orden mal dada, etc.

Norma Soto Castañeda, especialista en relaciones internacionales y académica en la Universidad La Salle, explicó que Estados Unidos tiene de aliados a todos aquellos que son miembros de la OTAN, que son 17 países, la mayoría de ellos son europeos.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, indicó, Estados Unidos creó esta organización que poco a poco ha ido integrando a más países, como Lituania, Letonia, Polonia, Rumania, que anteriormente pertenecían a Rusia, ahora ya son miembros. Los demás países, es a través de su propia declaración interna que se quieran alinear o no, porque nadie está obligado a unirse.

Juego de Putin

Graciela Pérez-Gavilán Rojas, experta en geopolítica, agregó que para entender el presente tenemos que ir al pasado. Este no es un problema nuevo, no solo desde la adhesión de Crimea a Rusia, sino desde el conflicto de Estados Unidos y Rusia en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Consideró que cualquier detonante puede de alguna manera desencadenar algo ya muy añejo.

Para la especialista y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la situación de Rusia y Ucrania es un conflicto serio porque involucra la potencia militar nuclear.

“Las dos partes, si analizamos, tienen su posición. Ucrania ve que la está invadiendo un país, que es Rusia, militarmente y ahora con la región de Donetsk, que va a ser independiente. Rusia está entrando a un país soberano. Está de alguna manera inmiscuyéndose en territorio soberano”, abundó.

Por otro lado, explicó que Rusia habla de un espacio histórico que tiene sus orígenes en Kiev, habla de los acuerdos de Minsk, pero sobre todo el fundamento es que Rusia considera que es muy peligrosa para su seguridad, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) esté en sus puertas, en Ucrania.

“El momento está en un impasse, todo el mundo está en expectativa, nadie quiere guerra, ni Europa ni la OTAN, ni Estados Unidos ni Rusia, pero bueno, son jugadas maestras de Putin, llevar las cosas al extremo”, opinó la especialista.

No obstante, Pérez-Gavilán Rojas indicó que en este tema está involucrado algo mayor, que es la hegemonía mundial, el poder mundial. Opinó que el que de alguna manera esté involucrado Estados Unidos, es que no quiere perder este liderazgo, mientras China quiere ser la potencia hegemónica y Rusia que quiere tener un papel preponderante en el escenario internacional, “si observamos la posición de Putin, él tiene un pensamiento global.

Está en Siria, tiene acuerdos con Irán, parte con Turquía, en América Latina tiene acuerdos con Nicaragua, Cuba, Venezuela, fue Bolsonaro (presidente de Brasil) a Rusia, toma posiciones”, analizó.

Al respecto, agregó que Rusia es aliado y tiene relaciones con China, la India y con Corea, por lo que es complicado el escenario y de fondo está esa lucha por el poder mundial.

Graciela Pérez-Gavilán Rojas, experta en geopolítica, señaló a este medio que el conflicto puede seguir latente, va a desencadenar otras problemáticas, porque no solo es Rusia, Estados Unidos y Ucrania, sino que involucra a China, que, de acuerdo con la especialista, está observando qué puede hacer con Taiwán, dependiendo de cómo se comporte Estados Unidos.

Geopolítica

“Esta situación puede provocar un cambio de orden a nivel mundial y observo que estamos en tránsito hacia la evolución de un nuevo mapa y un nuevo equilibrio de poder mundial en donde pienso que este problema en concreto se va a negociar. No creo que ninguna de las potencias empiece una guerra que puede desencadenar una guerra nuclear, no habría vencedores ni vencidos, como dice Putin”, externó.

Sin embargo, dijo, es difícil que se salga ya Rusia de Donetsk, pero habrá sanciones y la diplomacia en general va a acabar siendo una herramienta importante.

Norma Soto Castañeda especialista en relaciones internacionales y académica en la Universidad La Salle, mencionó en este tenor, que se está generando un nuevo orden económico, político y social a nivel internacional. Pero no es nada nuevo. Con esta situación, explicó, se está viendo que los nacionalismos siguen surgiendo, que las fronteras se siguen modificando y que la cuestión geopolítica es de suma importancia y por lo tanto todos los países a nivel internacional deben de manejar sus buenas relaciones internacionales para no inclinarse de uno o de otro lado los que no tienen nada que ver, como es el caso de los países asiáticos, Medio Oriente y América Latina.

“Los que están participando ahorita en el proceso son los miembros de la OTAN, pero desde ese punto, no interviniendo de manera directa, sino del papel que les corresponde a la OTAN, como en el caso de Estados Unidos, que ya envió tropas a Alemania, Polonia y Rumania; España también desplegó algunas cuestiones de carácter militar. Estamos observando un conflicto de carácter regional que tiene una implicación mundial y que está afectando las bolsas a nivel mundial, internamente en cada país, por el incremento de la gasolina y el gas. Que tiene poco incremento, pero cada día cuesta más”, analizó.

Lo anterior, expuso, hace que cada gobierno empiece a tomar directrices especiales en torno de cuál va a ser su postura a nivel internacional y qué medidas va a seguir al interior de cada nación, para avanzar en esta situación, porque es un conflicto que ya está y va a continuar.

Para la experta, China consideró no intervendría porque no es un conflicto que le atañe y no tiene ningún beneficio. Por el contrario, opinó que la razón por la cual Rusia está muy interesada en Ucrania es porque es el principal productor de Uranio en la región y del uranio se sacan muchos minerales, se produce armamento, etc. “

Ucrania por el otro lado quiere ser miembro de la OTAN, entonces China queda fuera del escenario y qué bueno porque es un gigante muy peligroso”, señaló la especialista.

En el caso de Estados Unidos, expuso que no hay intervención directa solamente a través de lo que es la OTAN para respaldar a la organización a la que pertenece, pero no meterse de manera directa, porque no es una guerra directamente de él. En este caso, él se mantiene como un poco atrás, participa, pero no a nombre de Estados Unidos, sino de la OTAN, con la que son los aliados.

Leyes mexicanas

La especialista Soto Castañeda indicó que México tiene unos excelentes principios de política exterior que plantean una neutralidad y que no se participe en el conflicto. Consideró que México tiene que mantenerse apegado a sus principios, sin ningún tipo de intervención y ofrecer que está dispuesto a comercializar con ellos lo que se produce en el país.

En tanto, para Graciela Pérez-Gavilán Rojas, México tiene una posición muy importante porque es miembro del Consejo de Seguridad, entonces va a tener un gran peso lo que decida y lo que plantee México.

“México se ha caracterizado por una política de no agresión, de no intervención, de no injerencia, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica, de controversias, etc. No está de acuerdo con la invasión al territorio de Ucrania y de alguna manera se busca en el discurso la vieja política nacional que desde Juárez se hablaba del respeto al derecho ajeno es la paz”. Además, sostuvo que de alguna manera México sigue siendo líder de América Latina y tiene una voz importante, pertenece al equipo de Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Para entender...

La OTAN está más unida que nunca: Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que la OTAN está más unida al su-brayar que el presidente ruso, Vladímir Putin, cometió un error al invadir Ucrania, en medio de los crecientes enfrentamientos entre fuerzas rusas y ucranianas.

“Mi objetivo desde el principio era asegurarme de que mantenía a la OTAN y la Unión Europea en sintonía”, dijo Biden en una entrevista según informó Efe.

“No solo la OTAN está más unida, mira lo que está ocurriendo respecto a Finlandia, mira lo que está ocurriendo respecto a Suecia (...) Quiero decir que (Putin) está produciendo justo el efecto opuesto al que buscaba”, dijo el mandatario en referencia a las señales de estos dos países, que no son socios de la alianza, de que podrían considerar su ingreso tras las amenazas de Moscú. A su juicio, Putin pensó que podría dividir a la OTAN, creando una gran apertura por la que podría pasar y eso no ha ocurrido, según consideró.

Por ello, subrayó que la clave a continuar es la coordinación internacional ante el ataque militar ruso a Ucrania. “Tenemos que mantenernos alineados con el resto de nuestros aliados”, destacó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la aprobación de 350 millones de dólares adicionales en nueva asistencia militar a Ucrania para ayudar a Kiev a hacer frente a la invasión por parte de Rusia.

Por su parte, en Moscú, el ejército ruso anunció haber recibido la orden de emprender una ofensiva en todas direcciones en Ucrania para hacerse cuanto antes con el completo control del país. Mientras que el ejército ucraniano intenta resistir y conservar la capital, Kiev, donde permanece el presidente Volodímir Zelenski, que sigue animando a la resistencia contra el invasor.