"Podía ser agresivo", madre de tirador de Uvalde, Texas, envía mensaje a familia de víctimas

Estados Unidos.- Salvador Rolando Ramos fue el joven que cometió el atroz tiroteo que dejó sin vida a 19 niños y dos maestra de la escuela primaria de Uvalde, Texas.

El acto despiadado del joven ha causado consternación en todo el mundo y su mamá, la señora Adriana Reyes, asegura que su hijo "no era un monstruo", si bien podía llegar a ser "agresivo".

"A veces tenía una sensación incómoda, como '¿qué estás haciendo?'", ha contado Reyes en una entrevista desde su propia casa a la cadena ABC. "Él podía llegar a ser agresivo si realmente se enfadaba (...). Todos tenemos rabia, pero algunas personas tienen más que otras", ha dicho.

Reyes ha asegurado que no tenía conocimiento de que su hijo hubiera comprado armas y se ha mostrado consternada por los pequeños que murieron. "Esos niños... No tengo palabras. No sé qué decir sobre esos pobres niños", ha expresado entre lágrimas.

La mamá del tirador lo describió como un joven callado y que la discusión que tuvo con su abuela fue por una factura telefónica y menciona que fue una rila "nada significativa".

Salvador recibió de regalo dos rifles de asalto AR-15 días después de cumplir 18 años, edad legal para comprar armas de fuego en Texas y otros estados.

Te recomendamos leer:

Con un rifle irrumpió en la escuela primaria de Uvalde, después de atrincherarse en una de las aulas del centro, acribilló a sus víctimas antes de poder ser abatido por un guardia de la Policía Fronteriza que en ese momento estaba fuera de servicio.