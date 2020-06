Poimo, la bicicleta electrónica inflable que se puede guardar en una mochila

Tokio.- En los años recientes las bicicletas y patines eléctricos han invadido las ciudades alrededor del mundo. Ya sea de uso individual, compartido o ciudadano, este tipo de vehículos se han vuelto muy populares debido a las comodidades que ofrece, principalmente el ahorro de tiempo y dinero a la hora de transportarse a un lugar.

Es por ello que unos investigadores de la Universidad de Tokio han creado un prototipo de una bicicleta inflable electrónica que se puede guardar perfectamente en una mochila, ahorrando gran espacio para los que compren este increíble vehículo.

Nombrada como Poimo por Portable e Inflatable Mobility, se trata de una bicicleta que trae consigo una pequeña bomba de aire con la que se puede inflar rápidamente cuando se desee utilizar y después desinflar para trasladarla fácil y cómodamente en una mochila.

Poino (Portable e Inflatable Mobility). Foto: Internet

Una vez el vehículo esté inflado a la perfección, se conectan todos los componentes rígidos como ruedas, motor, batería y volante. Todo esto cabe en un espacio de una mochila que puede resultar un poco grande y que llega a pesar totalmente 7,8 kilogramos, según lo creadores, mientras que sólo la estructura inflable es de 2,3 kg.

De acuerdo con las mimas declaraciones de los involucrados, el peso podría reducirse cuando se convierta en un producto final, pues esto se trata sólo de un prototipo inicial para mostrar su propuesta.

Debido a que se trata de un prototipo inicial, todavía no existe detalles acerca de su velocidad, autonomía y características del estilo. La idea detrás de este proyecto es demostrar la viabilidad de una estructura inflable.

El vehículo antes de ser inflado. Foto: Internet

Asimismo, se indica que tener un accidente con un peatón podría no ser tan grave como lo es con una bicicleta o scooter normal y corriente, ya que al ser una estructura relativamente blanda y no de aluminio u otros materiales sólidos, el impacto podría no ser tan fuerte.

Con las pruebas realizadas, este vehículo sorprendentemente puede resistir 80 kilogramos de peso, lo cual ha sido algo que también ha llamado mucho la atención debido a su estructura.

Solo será cuestión de tiempo para que esta bicicleta inflable electrónica llegue al mercado, en caso de ser aprobada, claro.