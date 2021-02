Polémico informe revela que monjas habrían rentado a niños huérfanos para ser abusados

Alemania.- Un informe publicado por la propia iglesia en Alemania reveló que monjas alemanas rentaron a 175 niño huérfanos para que fueran abusados sexualmente por sacerdotes y empresarios, situación que ha conmocionado a la comunidad.

El informe fue dado a conocer por la Arquidiócesis de Colonia, donde narra que los hechos ocurrieron durante la década de 1960 y 1970, por lo que muchos de los abusos no podrán ser enfrentados ya que los presuntos perpetradores ya murieron.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El reporte incluye más de 15 víctimas en un escrito de 560 páginas el cual fue revelado luego de que algunas de las víctimas exigieran a las autoridades eclesiásticas un informe minucioso de los abusos y la violencia sexual de la Iglesia católica en Alemania.

El informe que ha sido retomado por diversos medios detalla los hechos atroces por los que menores de entre 8 y 14 años de edad eran obligados a participar en orgias con varios hombres.

Entre los señalados figuraran importantes empresarios y sacerdotes quienes rentaban a los huérfanos a las monjas de un convento de Speyer, quienes tras recibir a los pequeños de vuelta los castigaban porque sus ropas se arrugaban o eran manchadas con fluidos corporales.

De acuerdo con lo publicado por "Thedailybeast" la demanda está dirigida por Karl Haucke, víctima de 63 años quien junto con otros 15 huérfanos exigió a la Arquidiócesis de Colonia que llevara a cabo la investigación que concluyo en enero de 2021.

Leer más: Mutilación genital femenina: 2 millones de mujeres podrían sufrirla en año venideros

Sin embargo, los detalles del informe han sido catalogados como atroces siendo el arzobispo Reiner María Woelki el que se negó en hacerlo público y solicitó a los periodistas firmar un acuerdo de confidencialidad derivado de ello, al menos ocho periodistas abandonaron el caso porque se le negó el acceso a la investigación.

Según lo narrado por la víctima, Haucke mencionó que de los 11 años hasta los 14 fue abusado al menos una vez a la semana por más de un sacerdote y situación que no solo causo un dolor físico. "No teníamos palabras para describir lo que nos estaban haciendo. Tampoco sabíamos lo que significaba, y no se detuvo en el dolor físico, teníamos una clara sensación de humillación y de ser utilizados", dijó a Deutsche Well según lo publicado por diarios de la localidad.

Luego de que se dio a conocer el caso, algunos abogados han dado a conocer parte del informe de 560 páginas y medios locales han replicado la información que ha colocado a Alemania como una parte más de los atroces abusos sexuales cometidos por la iglesia católica.

El informe menciona a 175 víctimas de entre 8 y 14 años, quienes fueron abusados durante 20 años sin embargo el informe no culpa a las monjas sino refiere un error de gestión sistemático y la "indulgencia" hacía quienes fueron acusados por los menores lo que permitió que los abusos continuaran durante años.

Leer más: Hallan 6 personas de misma familia muertas y quemadas en su casa