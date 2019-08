Policía aturde con pistola láser a mujer durante arresto en EEUU

Oklahoma, Estados Unidos.- Un policía de Cashion, en Oklahoma, aturdió en dos ocasiones a una mujer de 65 años con una pistola láser durante un arresto en el que se produjo una corta persecución y forcejeo.

El momento fue captado por la cámara corporal del oficial, Charles Missine, y posteriormente difundida.

En las imágenes se observa que el policía pide a la conductora, Debra H., que detenga su marcha para hacerle una infracción debido a que conducía con faro trasero fundido.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Sin embargo, la mujer se resistió a firmar el documento de la infracción de tránsito, y admitió que el piloto estaba estropeado desde hacía seis meses.

"Creo que no merezco pagar 80 dólares por algo que se puede arreglar y puedo solucionar", le dijo al oficial.

Ante la negativa de la fémina, el agente le ordenó que saliera del vehículo porque estaba bajo arresto, pero la mujer insistía en su negativa aparentemente muy molesta por la acción del policía, y tras algunos improperios arrancó la marcha en su camioneta.

Enseguida el uniformado se subió a la patrulla e inició una corta persecución terminando por alcanzarla.

Posteriormente, el agente le pidió que bajara del carro pero la mujer no hizo caso, por lo que abrió la puerta del conductor y sacó por la fuerza a la infractora del vehículo, la arrojó al suelo y le ordenó que pusiera los brazos detrás de su espalda, pero la mujer se negó a acatar las órdenas del oficial y se rehusó intentando patearlo.

Frente a esta situación el policía retrocedió, sacó su pistola láser y aturdió a la fémina, quien al negarse a ponerse de pie, recibió una segunda descarga.

Una vez que la mujer no pudo resistirse más, el agente le puso las esposas.

"¿Se da cuenta de que se acaba de meter en un problema mucho mayor", le dijo.

"Por qué?", cuestiona la fémina. "Por huir", le responde el oficial.

"Oh, yo no huí", le alega. Luego el policía le pregunta que si le duele, a lo que ella dice: "Claro que me duele. Me duele todo".

Enseguida le informa a la arrestada que una ambulancia está en camino para valorar su estado de salud y le pide que se quede quieta.

Ahora a la mujer se le imputan cargos por agresión con lesiones a un oficial y resistencia al arresto.

Por su parte, la Policía de Cashion informó que la difusión de este documento formó parte de una solicitud de la Ley de Registros Abiertos, y sostuvo que no comenta casos penales abiertos.

Más noticias