Policía da fuerte puñetazo a manifestante en Chicago rompiéndole varios dientes

Chicago.- Un oficial de policía de Chicago fue grabado en una cinta golpeando a una mujer de 18 años en la cara, lo que le hizo perder varios dientes, durante una protesta organizada por jóvenes negros e indígenas el viernes por la noche.

La mujer, Miracle Boyd, es miembro del grupo de activistas sociales de Chicago GoodKids MadCity, que tuiteó un video del incidente. Boyd le dijo a BuzzFeed News que había terminado de pronunciar un discurso ante un grupo de manifestantes en Grant Park y que se iba a su casa a comer cuando escuchó el fuerte estallido de los fuegos artificiales.

Estaban golpeando a una mujer blanca con un bastón. Se estaban enfrentando a todos. Estaba tratando de obtener imágenes de la policía atacando brutalmente a las personas, dijo Boyd. "

Las manifestaciones en muchos estados de EU han seguido, todo a causa del racismo. AFP

La transmisión en vivo de Boyd capturó a la policía que le quitó el teléfono de la mano mientras estaba grabando. Un video del incidente de un testigo mostró que ella estaba alejándose del oficial cuando fue golpeada.Boyd dijo que le dolía la boca "tremendamente" después de ser atacada.

"Sentí que mi diente se había ido y sentí que me estaba volviendo loca", dijo, especialmente porque ya era consciente de que tenía un espacio entre sus dos dientes frontales. "Esto sucedió en unos cinco minutos, desde que dije que me iba a que me dejaran sin dientes".

Boyd dijo que algunos de los comentarios en su video la acusan de "ser el agresor" porque le estaba gritando a la policía, pero dijo que "nunca se había lanzado a un oficial de policía [o] arrojó algo a un oficial de policía".

Lo único que hizo fue gritarles mientras grababa, dijo, e incluso entonces fue un oficial al que no se dirigía quien la agredió. Una foto de Boyd que GoodKids MadCity tuiteó la mostró llorando con una boca sangrante, y algunos de sus dientes faltaban y estaban rotos.

Boyd dijo que ha estado involucrada en activismo durante los últimos tres años, desde protestar contra la violencia armada hasta abogar por más fondos para las escuelas en los barrios negros y marrones de Chicago.

Se graduó de la escuela secundaria el mes pasado y le ofrecieron una pasantía en la oficina del senador estatal Robert Peters la semana pasada, dijo Peters en un tuit. "Estoy triste, enojado y disgustado", escribió. La foto de ella después del ataque ha sido ampliamente compartida en línea, y muchos expresaron su indignación por lo sucedido.

Muestra de la herida causada por el golpe propinado por el policía.

Un GoFundMe verificado para cubrir el costo de los gastos médicos de Boyd ha recaudado más de $ 80,000 hasta ahora. Boyd dijo que está agradecida por la ayuda, pero que no quiere que la atención se centre en ella.

"No quiero que esto se trate de mí porque esta es una pelea que todos estamos peleando y no voy a hacer esto sola", dijo. "Hay muchas cosas que están mal en la comunidad negra y marrón que necesitan cambiar y voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que mi gente sea buena".

El oficial no ha sido identificado públicamente.

