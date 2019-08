Policía de EU mata a migrante chino desarmado durante operativo

California.- Un migrante chino murió tras recibir un balazo por parte de un agente de la policía durante un operativo en su vivienda en la ciudad de Chino, California (EU).

El hecho se remonta al pasado 3 de julio, cuando un grupo de agentes del Departamento de la Policía de China irrumpió en una vivienda, donde sospechaban que se cultivaba marihuana ilegalmente.

Sin embargo, el hombre, llamado Li Xi Wang, de 49 años, no hablaba inglés, por lo que no pudo entender las órdenes de los agentes, quienes le dispararon al no mostrar sus manos.

El operativo fue grabado en video por uno de los agentes, en las imágenes se observa cómo antes de irrumpir en el domicilio advierten en inglés y español a quien se encontrara en el interior.

Una mujer, aparentemente de origen asiático, sale al umbral de la puerta, pero parece no entender las preguntas de los oficiales, quienes buscan saber si hay alguien más adentro, pero ella solo mueve la cabeza con un gesto de negativa.

En otro momento, uno de los agentes nota a un hombre que se encuentra escondido tras una puerta, por lo que le ordena que le muestre las manos justo antes de dispararle a quemarropa, lo que le provocó la muerte tras ser trasladado al hospital.

Tras el hecho, la familia del migrante fallecido ha interpuesto una demanda contra la ciudad de Chino, asegurando que la policía violó los protocolos sobre el uso de la fuerza letal, pues Wang no se encontraba armado al momento del operativo.

El abogado de la familia de Wang, Daniel Deng, detalló que la víctima no traficaba drogas, sino que estaba empleado para cuidar de las plantas de marihuana con el fin de ganarse la vida.

El jefe de la policía local, Wes Simmons, aseguró que las acciones de los agentes están siendo investigadas.

Con información de AP.