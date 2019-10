Policía es despedido tras aparecer en video con modelos Playboy

Miami, Florida.- Un oficial de policía de Miami Beach fue puesto de permiso luego de ser visto en uniforme escoltando a una modelo de portada de Playboy esposada y dos amigos semidesnudos para un truco en las redes sociales, según un informe.

El oficial William Beeker está bajo investigación luego de hacer un cameo el lunes en el video de Instagram de James James, modelo de Playboy, filmado fuera de la sede del departamento, informó el Miami Herald.

En las imágenes virales, se vio a Beeker marchando con modelos con poca ropa y dos modelos, Julianne Kissinger y Maddy Belle, hacia la puerta principal de la estación de policía en un arresto organizado.

¿Te gustan las chicas malas o las chicas buenas? ¿Quién nos va a rescatar?, escribió James en el video del trío desfilado en lencería.

En un segundo video publicado en su historia de Instagram, las modelos agradecen al "Oficial Bill" mientras se sienta en un vehículo todo terreno fuera de la sede. "Gracias, oficial Bill, por dejarnos ir", le gritaron las mujeres.

Entonces se puede escuchar a Beeker diciendo: “No hay problema. Disfruta de la comunidad que me gusta proteger y servir. Que tengan un buen día, señoritas. James le dijo a The Post que no había habido ningún plan previsto para incluir al oficial en el truco.

Cuando el oficial se detuvo, dije ¿Puedes estar en mi parodia? Así que filmamos una vez más con él caminando detrás de nosotros, escribió en un correo electrónico.

"Fue muy amable y ninguno de nosotros pensó que alguien estaba haciendo algo mal".

El oficial es veterano de la fuerza y anteriormente trabajó para el Departamento de Policía de Nueva York, informó la estación de noticias WSVN. Las autoridades dijeron que se dieron cuenta de la posible mala conducta el mismo día que se publicaron los videos.

El jefe Richard Clements lanzó inmediatamente una investigación de asuntos internos y colocó al oficial William Beeker en una capacidad administrativa mientras la investigación sigue su curso, dijo un portavoz de la policía de Miami Beach al Miami Herald.

Pero James defendió al oficial, diciendo que el video era "inofensivo". "Creo que es una lástima que se le haya dado algún tipo de licencia", dijo la modelo a The Post.