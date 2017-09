Policía evita suicidio a cambio recibe 7 puñaladas

ESTADOS UNIDOS.- Durante una noche de octubre de 2012, el oficial Dane Nore realizaba su labor de vigilar en la ciudad de California, cuando entró una llamada a su radio para alertarlo que en el paso elevado en Riverside se encontraba un hombre que pretendía quitarse la vida, saltando del dicho desnivel.

Según el portal de Infobae, la amenaza del hombre que pretendía quitarse la vida, también arriesgaba a decenas de personas que transitaban por la concurrida carretera, motivo por el que el oficial acudió rápidamente al llamado de emergencia.

Al arribar al paso carretero, Dane bajo de su patrulla y sin pensarlo corrió para tomar las piernas del suicida, jamás se imaginó que esa acción cambiaría su vida por completo, ya que el hombre portaba una arma blanca, que no dudó en usarla al sentir al policía sujetandolo.

El agente recibió durante el forcejeo siete puñaladas, dos de ellas causaron grave daño en un ojo y en su espalda, a pesar de que su vida estaba en riesgo y a punto de morir a manos del hombre suicida, jamás dejó su objetivo, que era salvar la vida de esta persona evitando que saltara del puente a desnivel.

Después de cinco años de este trágico suceso que marcó la vida del oficial, su testimonio fue difundido, al igual que el video que capturó su patrulla; en las imágenes se observa el valiente acto heroico.

"Cuando me acuchilló en el rostro no sentí dolor verdaderamente. Se sentía como si me hubiera golpeado, y como si me hubiera estallado un globo de agua", relató en una entrevista con Desert Sun.

En las escenas difundidas se ve a Dane forcejear por varios minutos con el suicida, un policía vestido de civil se sumó a las acciones de rescate, así como ciudadanos que presenciaron este incidente, finalmente el sujeto fue sometido cuando arribó un tercer oficial que le efectuó un disparo de goma.

Las lesiones que recibió Dame fueron muy severas, principalmente la de su ojo derecho que prácticamente estaba destruido, por lo que tuvo que ser trasladado a recibir atención médica y ser sometido a varias cirugías.

"Todo el mundo pensaba que estaba acabado. Yo mismo estaba 100% seguro de que nunca podría volver a hacer mi trabajo", contó.

Fue en su última cirugía en la que le instalaron una prótesis que logró recuperar su visión y regresar a su labor como policía en octubre del 2015.

¿Si lo haría de nuevo?

“No me gustaría tener que hacerlo, pero sigo en esto. Sigo atendiendo a esas llamadas de auxilio. Así que sí, supongo que volvería hacerlo".

