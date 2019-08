Policía que comía en restaurante salva a bebé de morir asfixiado

Virginia.- Una agente policíaca salvó la vida de un bebé recién nacido que se estaba asfixiando tras atragantarse en un restaurante de Virginia, en Estados Unidos.

El hecho se dio el pasado martes, en un establecimiento de comida de la ciudad Danville, cuando la familia del pequeño de apenas dos semanas de nacido, notó que este no podía respirar, tras lo cual entraron en pánico y comenzaron a pedir auxilio, según el medio WHSV.

Una mesera del local se percató del hecho y corrió a alaertar a Melissa Carey, una oficial que se encontraba desayunando en otra mesa del lugar. Rápidamente, la agente corrió hasta donde se encontraba la familia con el bebé, lo tomó en us brazos y le practicó la maniobra de Heimlich, también llamada compresión abdominal, salvando así la vida del pequeño.

Aunque el bebé se encontraba aparentemente ileso, fue trasladado para su evaluación a un hospital cercano, donde la oficial Carey lo visitó más tarde.

La heroica acción fue captada en video por las cámaras de seguridad del local y compartido por el Departamento de Policía de Denville a través de su cuenta de Facebok, donde se ha vuelto viral, alcanzado más de 13 mil reproducciones.

La familia del pequeño, llamado Lucas, manifestó su gratitud hacia la oficial por haber salvado la vida del menor. La agente, por su parte, aseguró sentirse afortunada por haberse encontrado en el lugar y momento precisos para ayudar.

Me hace muy feliz y me siento como si Dios me hubiera usado como un recipiente para estar allí y para salvar a este bebé", dijo la oficial.