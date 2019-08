Policía salva a perro de morir a 50 grados dentro de un auto

Colorado, Estados Unidos.- Un perro rescatado por la policía de Colorado de un automóvil sofocante con 50 grados celsius que ya sufría problemas neurológicos, dijeron las autoridades.

El oficial de policía de Lakeside Dave Kornowski estaba respondiendo a una llamada de crueldad animal en un estacionamiento de Walmart cuando encontró al perro jadeando en el asiento trasero de un automóvil con la ventana ligeramente rota, informó FOX31 Denver.

Kornowski rompió una ventana trasera del vehículo y grabó un video del perro retorciéndose en el piso del automóvil con la lengua colgando.

El perro ni siquiera podía ladrar porque jadeaba tanto. La boca estaba seca, estaba letárgico. Ni siquiera podía controlarse, dijo el veterano oficial a la estación.

Kornowski y Jefferson County Animal Control llevaron al perro, llamado Pedro, al Wheat Ridge Animal Hospital, informó la estación.

Pedro permaneció en la unidad de cuidados intensivos y parecía sufrir problemas neurológicos por quedarse demasiado tiempo en el automóvil, dijo Kornowski.

Dave Kornowski, oficial de policía de Lakeside El dueño del perro finalmente salió y estaba molesto porque su ventana estaba rota, dijo Kornowski.

El hombre no identificado afirmó que su automóvil no estaba funcionando antes de irse. La policía lo arrestó en una estación de servicio al otro lado del estacionamiento. No estaba claro si el hombre enfrenta cargos.

"Si amas a tu animal, no lo dejarías así en el auto caliente", dijo Kornowski. Agregó que lo llaman dos o tres veces por semana sobre los perros que quedan en autos calientes.

Un perro en Albuquerque, N.M, fue rescatado de un automóvil caliente a principios de esta semana cuando un transeúnte notó que la mascota luchaba por meter el hocico a través de la ventana rota de un automóvil estacionado.

Gerasimos Klonis tomó una palanca y rompió la ventana del auto para poner al perro a salvo, informó KOB-TV. El propietario fue acusado de crueldad animal en ese caso. La policía de Albuquerque le dijo a la estación que es legal entrar en un automóvil para rescatar a un niño o una mascota.