Policía se enfrenta contra varios hombres fuertemente armados en Massachusetts

Massachusetts.- Hombres fuertemente armados se enfrentaron a la policía lo que provocó el cierre parcial de la Interestatal 95, resultando 11 sospechosos bajo custodia, dijo la policía estatal de Massachusetts.

El enfrentamiento comenzó alrededor de las 02:00 am cuando la policía notó que dos autos se detuvieron en la I-95 con las luces de emergencia encendidas después de que aparentemente se habían quedado sin combustible, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa el sábado.

Al menos algunos de los sospechosos estaban vestidos con ropa de estilo militar con armas largas y pistolas, dijo el coronel de la Policía Estatal de Massachusetts Christopher Mason. Añadió que se dirigían a Maine desde Rhode Island para "entrenar".

Leer más: Condenan a guardia de prisión por tener relaciones con un preso frente a otros reclusos en California

El enfrentamiento cerró una parte de la I-95 durante gran parte de la mañana, lo que provocó importantes problemas de tráfico durante el fin de semana festivo del 4 de julio.

Las autoridades dijeron que la interestatal ahora está reabierta y que se levantaron las órdenes de refugio en el lugar para Wakefield y Reading.

En un video publicado en las redes sociales el sábado por la mañana, un hombre que no dio su nombre, pero dijo que era de un grupo llamado Rise of the Moors, transmitido desde la Interestatal 95 en Wakefield cerca de la salida 57.

No somos contrarios al gobierno. No somos anti-policías, no somos ciudadanos soberanos, no somos extremistas de identidad negra, dijo el hombre que parecía estar usando equipo de estilo militar.

"Como se especificó varias veces a la policía, estamos cumpliendo con las leyes de viaje pacífico de los Estados Unidos".

El sitio web del grupo dice que son "estadounidenses moros dedicados a educar a nuevos moros e influir en nuestros ancianos".

Al menos 11 sospechosos fueron detenidos. Foto: AP

Mason dijo que entendía que los sospechosos, que no tenían licencias de armas de fuego, tenían una perspectiva diferente de la ley.

"Aprecio esa perspectiva", dijo. "No estoy de acuerdo con esa perspectiva al final del día, pero reconozco que está ahí".

Mason dijo que no tenía conocimiento del grupo, pero que no era inusual que la policía estatal se encontrara con personas que tienen una “ideología ciudadana soberana”, aunque no sabía si las personas involucradas en el enfrentamiento de Wakefield eran parte de eso.

Los hombres se negaron a dejar las armas o cumplir con las órdenes de las autoridades, alegando ser de un grupo "que no reconoce nuestras leyes" antes de salir a una zona boscosa, dijo la policía.

Mason dijo que los sospechosos se rindieron después de que los equipos tácticos de la policía usaran vehículos blindados para ajustar el perímetro a su alrededor.

La policía informó inicialmente que nueve sospechosos fueron detenidos, pero dos más fueron detenidos en su vehículo más tarde el sábado por la mañana. Dos sospechosos fueron hospitalizados, pero la policía dijo que fue por condiciones preexistentes que no tenían nada que ver con el enfrentamiento.

Leer más: Mujer se arroja de un carro en movimiento con sus hijos para escapar de la violencia de su pareja

La policía y los fiscales están trabajando para determinar qué cargos enfrentarán los miembros del grupo.

Se esperaba que los sospechosos comparecieran ante el tribunal en Woburn el martes, dijo la fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan.