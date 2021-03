Policías de Canadá son acusados de posar burlándose de un cadáver

Canadá.- Dos policías originarios de Canadá fueron captados en video riendo y posando para fotos frente a un hombre muerto victima de un crimen.

El camarógrafo Zachary Ratcliffe capturó el incidente la semana pasada en una playa en Stanley Park, donde un hombre fallecido yacía en la arena, informó el medio canadiense CBC News.

Las imágenes mostraban a uno de los oficiales tomando fotos mientras el otro posaba frente al cuerpo.

Realmente no puedo explicar por qué estos oficiales estaban haciendo esto, pero verlos reír y claramente no entender la gravedad de la situación, y no brindar la dignidad y el respeto que una persona fallecida merecería, me pareció un acto insensible, dijo Ratcliffe.