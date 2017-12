Policías de Honduras en huelga de brazos caídos por crisis

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de agentes de la fuerza especial Cobras de la Policía de Honduras se declaró hoy en huelga de "brazos caídos" supuestamente por la crisis política en el país, agudizada desde el pasado miércoles con el inicio de protestas de la oposición que denuncia un supuesto fraude en los comicios recientes.

"En estos momentos estamos de brazos caídos [...], para manifestar nuestra inconformidad por lo que está pasando a nivel nacional. Nosotros somos pueblo y no nos podemos estar matando con el propio pueblo, nosotros tenemos familia", dijo un portavoz de los manifestantes, quien tenía el rostro cubierto.

Debido a la crisis que vive el país tras las elecciones del 26 de noviembre que, según informes oficiales, ganó el presidente actual, Juan Orlando Hernández, los agentes especiales aseguran que les han obligado a permanecer en la unidad ante cualquier disturbio que se pueda generar, lo que les ha impedido ver a sus familias.

"Si los políticos no se ponen de acuerdo en resolver sus cuestiones, nosotros no podemos prestarnos para favorecer a un candidato, nosotros nos estamos rebelando porque no podemos estar trabajando en la calle y matándonos con la gente. Los políticos tomen la determinación de solucionar sus propios problema", enfatizó el portavoz.