Policías rescatan a una mujer de morir ahogada en lago congelado

Michigan.- Una mujer sobrevivió a una zambullida en aguas heladas mientras pescaba el lunes gracias a algunos transeúntes que evitaron que se hundiera y a un oficial de policía que la ayudó a ponerse a salvo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Macomb dijo en Facebook que el incidente ocurrió alrededor de las 3:20 p.m. en Harrison Township, a unos 40 kilómetros al norte del centro de Detroit.

La mujer estaba pescando cuando perdió el equilibrio, resbalando y cayendo al agua fría de abajo.

La amiga de la mujer, que estaba en un muelle cercano, la escuchó caer pero no pudo sacarla del agua cuando el cuerpo de la mujer "comenzó a adormecerse", según la oficina del sheriff.

Dos pescadores cercanos escucharon los gritos de las mujeres y vinieron a ayudar, dijo la policía.

Korisa Miller. Video

"Los dos pescadores intentaron subir a la mujer al muelle, pero lucharon porque el cuerpo de la joven se había adormecido por completo y no podía moverse".

La mujer, Korisa Miller, le dijo a FOX2 el martes que estaba girando y de alguna manera perdió el control.

Después de dos minutos de estar allí, de la cintura para abajo estaba completamente adormecida, dijo.

Cuando los dos extraños corrieron a ayudar, Melissa Kozlowski, amiga de Miller, llamó al 911. "Me quitaron la chaqueta y el suéter porque me estaba asfixiando", dijo Miller a FOX2. "Por eso estaba en una camiseta sin mangas, no fui allí en una camiseta sin mangas".

Pixabay

Cuando los agentes llegaron a la escena, Miller había estado en el agua de 36 grados durante 15 minutos mientras los dos pescadores se aferraban para evitar que se hundiera.

El video de Bodycam publicado por la policía muestra al ayudante arrastrando a la mujer fuera del agua.

A pesar de estar en el agua fría y sobrevivir con dolor en el hombro y dedos de los pies mordidos por la escarcha, Miller dijo que planea volver a pescar en el hielo con las precauciones adecuadas.