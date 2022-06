"Pongan la mano en el corazón", Micarmen da clases de ingles para pagar su tratamiento de cáncer

Venezuela.- Micarmen, una maestra de Venezuela, está enfrentando el cáncer por segunda ocasión, y para poder pagar su tratamiento está ofreciendo clases de inglés para niños y adolescentes, pero también ha abierto una cuenta de Go Fund Me para poder juntar dinero y no detener su tratamiento.

La maestra Micarmen Rojas es madre de tres niños, y es docente en el estado de Guárico, Venezuela, en el año 2018 fue diagnosticada con un carcinoma ductal que se infiltró en su seno izquierdo en etapa II, ahí fue cuando comenzó su lucha contra el cáncer.

En aquel entonces se creyó vencedora del cáncer, tratamiento que pudo pagarse ella junto con ayuda de familiares, pero, al realizarse unos análisis, le detectaron dos nódulos en el pulmón izquierdo (metástasis).

Nuevamente tiene que luchar contra el cáncer, pero ahora es diferente, debido a la crisis económica y humanitaria que está viviendo Venezuela ella ya no puede costear los gastos por lo que está pidiendo apoyo por medio de Go Fund Me y dando clases de inglés.

"Les pido que se pongan la mano en el corazón y piensen por un momento cómo se sentirían si fuese alguno de ustedes o un familiar. Cuento contigo para llegar a la meta y una vez más vencer el cáncer. De antemano gracias y que Dios les bendiga en salud y larga vida. ¡Amén!".

La maestra pide el apoyo de todos para vencer nuevamente esta enfermedad que la ha atacado dos veces en su vida.