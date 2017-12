Popeye indignado: "no es delito ir a una fiesta"

Colombia.- El antiguo lugarteniente de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, "Popeye", fue detenido por las autoridades al encontrarse presente en la captura de "Tom", uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia, poniendo en riesgo su estatus de libertad condicional.

Ante esta posibilidad, el ex sicario acudió a las redes sociales para compartir su indignación con todos sus seguidores a través de una serie de tweets publicados el pasado domingo 10 de diciembre.

Estuve bajo operativo policial. Me trataron con respeto. Lo mismo que a las mujeres y los niños. Y las mascotas. Allí habían familias. Era una fiesta de cumpleaños. En un hotel. Yo estaba en el hotel. En el lugar equivocado.

Dentro de su largo alegato en la cuenta, declaró que él solo se encontraba en una fiesta de cumpleaños, y aunque estuviera en el lugar equivocado, no representaba una violación a la ley acudir a un festejo.

"Estaba en una fiesta y pasó lo qué pasó. No es delito ir a una fiesta. Por eso me liberaron" dijo el ex convicto sobre el suceso.