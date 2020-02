Wendy Chavarriaga Gil, novia de Popeye, él mismo la mató por órdenes de Pablo Escobar

Colombia.- John Jairo Velásquez Vásquez, en una de sus entrevistas confesó que asesinó a su propia novia a quien “adoraba”, por ordenes del mismo Pablo Escobar, esta muerte se sumó a las más de 3 mil muertes en las que estuvo involucrado Popeye.

Popeye era uno de los más fieles sicarios de Pablo Escobar, incluso llegó a decir que si lo mandaba a matar a su padre, lo mataría; con tan solo 17 años de edad, comenzó a trabajar junto a “El Patrón” dentro del Cartel de Medellín.

John Jairo Velásquez Vásquez, cumplía los “encargos” de Escobar sin cuestionamientos, trabajos que iban desde asesinatos, secuestros hasta torturas de sus víctimas, sin embargo, hubo uno que recordó hasta los últimos días, el asesinato su novia Wendy Chavarriaga.

El día que Pablo Escobar le ordenó a Popeye que matará a Wendy Chavarriaga, el gran amor de su vida, sin pensarlo, organizó todo, la citó y mandó a cinco sicarios que acabaran con su vida.

Yo la quería con toda mi alma, dijo Popeye al diario El Tiempo

Wendy Chavarriaga, había sido novia de Escobar, de quien quedó embarazada y el narcotraficante la obligó que abortara, pues era imposible que el tuviera un hijo fuera del matrimonio, tras esto, la mujer quiso tomar venganza.

John Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye"

"Es uno de los episodios más dolorosos de mi vida. Era una mujer muy hermosa, podía ser una reina de belleza.

Ella había sido novia del patrón, pero quedó embarazada y para él la familia era sagrada. Un hijo fuera del matrimonio era impensable. Entonces la hizo abortar a la fuerza y a partir de ese momento ella decidió vengarse”, contó el ex sicario en una entrevista con la Revista Semana de Colombia.

Poco tiempo después, Popeye y Wendy se reencontraron en una discoteca de Medellín, comenzaron a salir, por lo que de inmediato le informó a su patrón que quería “ennoviarse” con ella, por lo que Escobar, no tuvo ningún problema con su relación y le dio permiso, no sin antes advertirle que tuviera cuidado con la mujer.

Sin embargo, Wendy quería vengarse de Escobar por haberla obligado a abortar, para esto, se puso en contacto con las autoridades colombianas y “ayudarlos” a encontrar al narcotraficante más peligros y más buscado en todo Colmbia.

Popeye murió de esta mañana de cáncer en el estomago. Foto: AFP

"Se volvió informante del bloque de búsqueda. Y el patrón, que tenía su servicio de inteligencia por todas partes, llegó a grabarle una conversación donde estaba hablando con un tipo que tenía contactos con la DEA. El patrón me llamó, me puso el casete y me dio la orden. ‘Popeye, vaya y mátela’. Como las órdenes no se discutían, me tocó”, dijo el ex sicario.

Popeye nunca se arrepintió de sus numerosos crímenes, aunque estando en la cárcel se reunió con algunas de sus víctimas o familiares, y así fue hasta el día de su muerte.

El exjefe de sicarios del abatido jefe del Cartel de Medellín Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias "Popeye", murió este jueves en un hospital de Bogotá debido a un cáncer de estómago, el cual ya había hecho metástasis en los pulmones, hígado y otros órganos. informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec).