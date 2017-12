"Por Alá me encantaría quemar a los niños de Europa"

Fue gracias a un grupo estadounidense dedicado a la infiltración e inteligencia, el SITE, que se encontraron numerosos mensajes en los que miembros radicales del Estado Islámico llaman a llaman a yihadistas y lobos solitarios a atentar contra niños en Europa en un futuro próximo.

“Me encantaría poder viajar a Europa, Estados Unidos o Australia y por Alá, quemar a sus niños con aceite en vez de a los hombres y las mujeres“, es uno de los mensajes que se han hecho públicos.

“No elegiría un mercado, un restaurante o un centro comercial. No, no, no. Iría a una guardería o a un hospital infantil para matar a los niños”, continúan los mensajes, según consigna en su portal La Gaceta Europa.

Un investigador designado por el centro Howard Baker, se ha mostrado conforme en reconocer que los islamistas más radicales están ahora “centrando su objetivo en niños”

“En Siria ya es una práctica habitual. Pero por primera vez es una amenaza que se traslada a países occidentales. Estas amenazas violentas demuestran que los terroristas están desesperados por hacer daño a occidente”, informa.

Por su parte, Rita Katz, directora del grupo SITE, ha declarado: “El Estado Islámico ha hecho numerosas justificaciones para matar niños, afirmando en el quinto número de su revista Rumiyah: ‘uno no debería lamentarse por el asesinato colateral de mujeres y niños kafir (infieles)'”

Afirman que el Estado Islámico "no está derrotado todavía"

LONDRES, 9 dic (Xinhua) -- La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, felicitó hoy a su homólogo iraquí, Haider Abadi, por la victoria sobre el Estado Islámico (EI), aunque advirtió que el grupo terrorista "no está derrotado todavía".

Los radicalistas "todavía representan una amenaza para Irak, incluida desde la frontera siria", dijo May en un comunicado emitido después que el primer ministro iraquí anunció el fin de la lucha contra el grupo terrorista esta mañana.

Abadi anunció que el EI, también conocido como ISIS o Da'esh, ya no ocupa áreas importantes en Irak, y que la lucha contra el Estado Islámico había terminado después de más de tres años de operaciones de combate.

"Felicito al primer ministro Abadi y a todos los iraquíes por este momento histórico", dijo May. "Esto indica un nuevo capítulo hacia un país más pacífico y próspero".

"Sin embargo debemos dejar claro que aunque el Da'esh está fracasando, no está derrotado todavía", dijo May. "Sigue representando una amenaza para Irak, incluida desde la frontera siria".

Las fuerzas iraquíes limpiaron los últimos escondites de los combatientes del EI desde los desiertos occidentales de Irak, y aseguraron la frontera del país con Siria, una acción que marcó el fin de las operaciones de combate contra los radicales.

ISIS, que significa Estado Islámico en Irak y Siria, capturó rápidamente grandes territorios en Irak y Siria y declaró un califato en 2014. El grupo controló más de 34.000 millas cuadradas de territorio desde la costa mediterránea hasta el sur de Bagdad.

La campaña para erradicar al EI tomó más tres de años y alrededor de 25.000 ataques aéreos de la coalición. Las fuerzas iraquíes progresivamente han ido sacando al EI del país en los últimos meses.