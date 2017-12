Por accidente asesinó en navidad a quien más amaba

Alabama.- El dolor más grande que un padre pueda tener, eso es exactamente lo que está viviendo el papá de Logan Trammell cuando descubrió que a la persona que le disparó no era un ladrón más, si no su joven hijo de 22 años.

Era la víspera de la Nochebuena cuando el padre se percató de que alguien se encontraba en el interior de su camioneta y comenzó a dar marcha. El hombre pensó que querían robar la unidad y después de un fuerte grito disparó al aire como advertencia, posteriormente disparó contra la unidad, la bala que asesinó a Logan.

Al detenerse el vehículo, el padre se acercó y descubrió que la persona que intentaba llevarse la camioneta era su hijo.

Eran cerca de las 11:30 horas del 24 de diciembre cuando Logan tomó sin permiso la unidad de su padre y le costó la vida.

"Fue solo un accidente horrible. Un horrible accidente. Mi hermano pensó que alguien estaba robando su camioneta, nunca se dio cuenta de que era Logan porque no vivía aquí todo el tiempo, vivía con mi mamá y papá ", declaró Tammy Jacobs, tía de Logan.

Según WIAT, Logan Trammell era músico y un joven muy querido por su familia y amigos. El joven soñaba con convertirse algún día en una estrella del country profesional.

"Nunca antes había venido y tomado uno de los vehículos de su padre, y su papá estaba en su pequeña tienda para acampar... y estaba grabando, y pensó que alguien estaba robando su camión cuando vio su camioneta subiendo por el camino de entrada ", dijo Tammy.

“Caminé allí, sabes, gritando,' sal', no sabía quién estaba en mi camioneta, y no me di cuenta de que era Logan hasta que abrió la puerta”, contó el padre de Logan a su hermana.