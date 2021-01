Por amor, mujer británica cambia sus comodidades y se queda a vivir en la selva de Perú

Lima.- Caroline Knight, una mujer británica de 33 años, prefirió cambiar sus comodidades y se quedó a vivir en la selva de Perú junto al amor de su vida, Rómulo Roque, un joven agricultor de cacao, de 19 años. Esta romántica historia se volvió viral en la última semana.

Todo comenzó en marzo de 2020, cuando Caroline, quien trabajaba como masajista y vivía en Stoke Newington, al norte de Londres, llegó a la selva de Perú con un grupo de amigos para trabajar como profesora de yoga durante un período de 10 días, justo antes de la cuarentena por la pandemia.

"Cuando vine a Perú para enseñar en un campamento de salud, pensé que me quedaría diez días, volvería a Londres y me olvidaría de todo. Pero 326 días después y un encierro, encontré el amor con Rómulo e hice los recuerdos de mi vida", relató Caroline, según publicó The Sun.

Caroline se fijó en Rómulo en el retiro, ubicado cerca de Puerto Maldonado, que para llegar tuvo que recorrer un largo camino: "el retiro está tan adentro de la selva. Fue un viaje de dos horas, un viaje en bote y una caminata para llegar (...). Me sentía muy cansada cuando llegué, pero al poco tiempo estaba reflexionando sobre los planes para extender mi estadía para poder ver más de Perú".

"Me fijé en Rómulo, él trabajaba y cuidaba a los animales. Era tímido y cada vez que lo saludaba, sus ojos se lanzaban al suelo", detalló la mujer británica y señaló que "creo que fue quizás incómodo para él, ya que temía interponerse en una relación en desarrollo entre otra persona en el campamento y yo. Pero los sentimientos que tenía por él fueron instantáneos".

Justo a la mitad del retiro, las autoridades de Perú anunciaron el primer cierre por el nuevo coronavirus (Covid-19), y al grupo de 12 personas, en su mayoría británicos, les dieron la opción de quedarse en la selva o regresar a Puerto Maldonado, que queda a una 70 millas.

Como sus amigos se fueron, Caroline también se trasladó a Puerto Maldonado, donde inició la cuarentena pensando en Rómulo: "Quería quedarme pero estaba en modo de supervivencia y tendría más opciones en Puerto Maldonado. Decidí buscar una habitación en un albergue por 10 libras la noche y esperar a que pasara la cuarentena".

"Era una cabaña de madera, pero había una vista del río desde la terraza y una piscina", detalló y añadió que una semana después el joven la contacto por Facebook.

"No tenía teléfono y no tenía ni idea de si volvería a tener noticias de él. Pero diez días después del cierre, apareció un mensaje de Facebook de Rómulo. Había pedido prestado un teléfono".

Pese a que Rómulo no habla inglés, Caroline dice que sabe lo suficiente de español para entenderlo, y charlaron durante días y luego el joven le dijo: "Tengo algo que decirte, creo que te amo".

Ante eso, Coroline admitió que "lo conocía desde hacía unos días, pero sentía lo mismo. Le respondí: 'Creo que yo también te amo'".

Luego, Caroline y Rómulo siguieron hablando semanalmente hasta que el joven se atrevió y anunció que iría a verla a Puerto Maldonado.

"Fue una semana apasionante y asombrosa. Era la primera vez que dormíamos juntos y todo lo que diré es que nos divertimos mucho", contó la mujer.

A pesar de la diferencia de edad de 14 años, Caroline insiste en que es amor verdadero y sostiene que "los chicos británicos de 19 son básicamente niños, pero los hombres crecen rápido en el Amazonas".

Después de pasar ese tiempo juntos, Rómulo debió volver a la finca familiar para seguir trabajando.

Caroline dice: "Este período fue miserable y solitario. Todos los demás habían regresado al Reino Unido. Estaba sola".

El reencuentro

"Cuando regresó después de tres semanas, me invitó a vivir con él, su madre y seis hermanos. Aproveché la oportunidad", relató.

Al principio la pareja tenía su propia habitación en una cabaña de madera, y aunque la higiene era un problema, no le importó: "Parte de la higiene dejaba mucho que desear, pero no soy demasiado preeminente, así que simplemente me puse manos a la obra".

Jungle Cacao Perú

El joven le contó a Caroline cómo su difunto padre plantó árboles de cacao en un terreno a dos horas en auto, pero la plantación había sido tragada por la selva después de su muerte en 2017. Ahora, juntos trabajan en un proyecto al que llamaron Jungle Cacao Perú.

"Uno de los lugareños nos ofreció una habitación cerca de la plantación, así que nos dispusimos a revivirla. Pasamos días pirateando la selva". Confesó que ha sido un "trabajo muy duro", pero "los árboles nos han recompensado con frutas y hemos procesado los granos a mano para convertirlos en cacao crudo".

"Me destrocé las uñas sacándolas de las vainas. Hemos tenido nuestros primeros pedidos, principalmente a través de nuestra cuenta de Instagram, Jungle Cacao Perú, y a través de contactos en casa", siguió su relató y agregó que espera convertir el proyecto en un negocio, porque ella depende de sus ahorros y la ayuda de su familia para salir adelante.

"Esos primeros pedidos están empacados, listos y esperando para enviarse al Reino Unido. Realmente espero que podamos convertirlo en un negocio".

"El costo de vida es casi inexistente. La comida es barata y abundante", aseguró.

Coroline además detalló que "hemos hecho tiempo para algo de yoga desnudo cuando podemos encontrar un espacio privado", y que "Rómulo está ansioso por explorar el mundo y no puedo esperar para traerlo a casa en el Reino Unido para encontrarse con amigos y familiares".