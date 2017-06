Por arranque de celos, le lanza ácido a su hija

India.- La tragedia que sufrió una pequeña de tan sólo 7 años, esta dando la vuelta al mundo cuando su propio padre le lanzó a la cara ácido, desfigurándola.

Julie Kumari, a su edad de 4 años, fue salpicada con ácido cuando éste iba dirigido a su mamá que por un ataque de celos del padre, decidió reaccionar de esta forma, agrediendo a madre e hija.

La menor Julie con tal sólo 4 años sufrió quemaduras graves en la cara, brazo, cuello y el pecho, pero debido a que su madre es de bajos recursos, no pudo hacer que su hija recibiera alguna cirugía por el ataque que sufrió.

"Ha sido devastador verla sufrir todos estos años, hacía lo posible para no hacerle daño para que tratara de comer, hablar y sonreír. Todo era una lucha por ella. Y él me mató en el interior por no poder ayudar ami hija", relata la madre de la pequeña.

La agresión sucedió en el 2013, cuando el padre de Julie estaba enojado porque su esposa Rani lo dejó y ésta volvió a casarse. En un arranque de celos y rabia, el hombre tenía la intención de lanzar ácido a su ex mujer y a su nuevo marido mientras dormían.

Sin embargo, el ácido cayó en la niña Julie Kumari y también en el esposo de Rani, por lo que inmediatamente al darse cuenta de lo sucedido, ambos fueron trasladados a un hospital cercano.

El esposo de Rani sufrió quemaduras de un 60 por ciento, y con el tiempo falleció a causa de una infección, mientras que la pequeña Julie sufrió quemaduras del 40 por ciento logrando sobrevivir.

Rani la madre, tuvo que vender una granja para poder pagar los gastos de hospital de su hija, sin embargo, los médicos le comentaron que su hija estaría marcada de por vida y que no había más que pudieran hacer por ella.

"Me rompió el corazón verla todos los días así, perdí a mi marido, pero no quería perder ami hija también. Lloré toda una noche viendo la condición de mi hija, y desesperadamente quería que mejorara pero mi situación financiera no me permitió ayudar más a mi hija", comenta la madre.