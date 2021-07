¡Por capricho! Mujer que recibió donaciones para rehacer su vida se compra auto de lujo

Italia.- La joven italiana de 22 años, Malika Chalhy, a quien su familia echó de la casa luego de confesarles que era lesbiana, decidió comprarse un automóvil Mercedes Benz con el dinero donado por varias personas para que pudiera conseguir un lugar en donde vivir.

El caso de esta chica se hizo viral a nivel internacional, y fueron los medios de comunicación quienes se encargaron de dar difusión al audio discriminatorio que la joven recibió por parte de su madre al declararse abiertamente homosexual.

Malika Chalhy es originaria de Italia, y hace no mucho tiempo, vivía con su familia en el pueblo de Castelfiorentino, sin embargo, sus padres decidieron correrla de su hogar al enterarse de sus preferencias sexuales.

Leer más: Mujer es mordida en el ojo por una rata mientras dormía en un parque de Australia

Según informó el medio español ABC, en enero del presente año, la joven confesó a sus padres que estaba enamorada de otra mujer, revelación que los llenó de ira y vergüenza. Ante esta situación, la joven se fue a vivir a Florencia.

Al darse a conocer su caso, algunas personas se solidarizaron con ella y decidieron apoyarla donando dinero para que pudiera conseguir un lugar en donde vivir. Según el diario argentino El Clarín, su prima decidió abrir dos recaudaciones de fondos en la web GoFundMe para ayudar a Malika Chalhy.

La primera recaudación alcanzó los casi 170 mil dólares y la segunda (aún abierta) los 15 mil dólares. No obstante, la joven fue vista conduciendo un automóvil nuevo Mercedes Clase A.

Leer más: Indignación y acusaciones de sexismo en la sociedad: Mujeres soldados marchan en tacones en Ucrania

Malika Chalhy primero dijo que el vehículo pertenecía a los padres de su pareja, con quien ahora vive en Milán, pero después admitió que compró el carro con el dinero de la recaudación.

"Quería darme un capricho. Me compré un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario...", dijo según menciona El Clarín.

La joven exhibió en una entrevista para el programa de televisión llamado Il Costanzo Show, que tuvo que acudir con muchas amistades para poder dormir bajo un techo, pues sus padres le habían echado sin siquiera permitirle llevarse sus pertenencias.