Por celos le sacó un ojo a su mujer y después se lo comió

Bolivia.- Un esposo celoso le sacó un ojo a su esposa para después comérselo.

En la agresión el salvaje hombre le rompió los brazos y le mordió los labios, como un caníbal ante la mirada de sus hijos.

El responsable del ataque huyo, sin embargo la policía lo arrestó dos días después, el llamado "caníbal boliviano" confesó que lo hizo porque enloqueció de celos.

El sujeto pasara 30 años preso por feminicidio en grado de tentativa.

Familiares de a afectada revelaron que no es la primera vez que María recibe maltrato de su esposo, que no lo demanda porque no tiene dinero.

Las autoridades le brindaran atención psicológica y legal a la mujer y a sus hijos, ya que el caníbal boliviano la amenaza desde la cárcel.