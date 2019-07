La falla de San Andrés es uno de los fenómenos que año con año causa temor, ya que esta es muy recordada en tiempos de sismos, como los últimos ocurridos en California, ocurridos en dos días seguidos.

Las preocupaciones por su posible actividad ha sido inspiración de hasta películas en donde muestran lo catastrófico que puede ser un mínimo movimiento. Pero, qué es realmente y porqué espanta a los geólogos y científicos, y por dónde pasa la falla de San Andrés?.

Esta deformación geológica recorre alrededor de 1 mil 300 kilómetros entre California, Estados Unidos, y Baja California, México, y su existencia constituye uno de los fenómenos geográficos más interesantes del planeta, al ser un potencial riesgo de desprendimiento de masa continental.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Por esa misma razón, la Falla de San Andrés es conocida por producir terremotos de gran intensidad, pues se encuentra en el límite de las placas Norteamericana y del Pacífico y se desplaza a una velocidad de 4.6 centímetros por año, que es una velocidad imperceptible para el humano, pero que ocasiona graves daños a la infraestructura ubicada alrededor de la falla.

Contrario a lo que se piensa, la falla genera actividad sísmica constantemente a lo largo de sus 1 mil 300 kilómetros. Sin embargo, el riesgo que se ha encontrado en ella radica en la parte sur de la misma, que está ubicada cerca de las metrópolis californianas, Los Ángeles y San Francisco.

La preocupación de los geólogos es que la falla aseguran que esa intensidad se fortalece cada 150 años, el próximo evento al que llaman The Big One, del cual no tienen certeza dónde ni cuando ocurrirá pero es una situación que los alarma.

¿Qué es el Big One?

Se le conoce también como 'El Grande' y es un supuesto terremoto que, según los científicos, se espera ocurra en California, por la falla de San Andrés, y que tenga una energía superior a los 9 grados Richter.

Según los científicos, se dice que este terremoto tendrá una escala superior a los 8,1 grados Richter y durará de 3 a 5 minutos.

Dicen que las consecuencias serían catastróficas; desatando un tsunami que iría y vendría durante 12 horas, con una masa que sería 2 veces mayor a la que afectó a Chile en 2010.

"Mientras más preparado esté un país, más probable es que la infraestructura sobreviva", afirma Barnali Ghosh, ingeniero de terremotos.

Tras los pasados terremotos de 6.6 y 7.1, ocurridos ayer y antier en el sur de California, la tierra no ha dejado de moverse y hoy se informó que hay una réplica por minuto.

En México, señalan los expertos, un posible Big One podría tener impacto en Baja California Sur e incluso también parte de Sonora. Por otro lado, su movimiento y su tendencia a desplazarse hará que, en aproximadamente 50 mil años, Baja California se desprenda del México continental y se convierta en una isla.