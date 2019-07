Por error sacan vesícula a mujer y muere

Buenos Aires, Argentina.- Una mujer de 80 años murió luego de que por error le sacaron la vesícula en una clínica de Buenos Aires, Argentina, donde anteriormente también se denunció el caso de una mujer jubilada a quien le amputaron una pierna equivocada.

A Teresa, la paciente fallecida de 80 años de edad, le diagnosticaron una obstrucción en el píloro (la válvula inferior que conecta el estómago con el duodeno), razón por la que fue intervenida quirúrgicamente en pasado 30 de abril. Sin embargo, por una equivocación, el cirujano le extirpó la vesícula y la mujer falleció unas semanas después.

La abogada de la víctima, Paola Stekloff, aseguró a C5N de la existencia de "ocho casos más" en esta misma clínica.

Puso bajo sedación a una paciente de más de 80 años para una cirugía y la despertó y la volvió a dormir para hacerle una segunda cirugía", dijo.

Señaló que tras la cirugía, el médico salió del quirófano y le dijo a los familiares de la paciente que la operación de la vesícula había salido bien, pero cuando ellos le respondieron que la mujer había entrado por otro problema, el doctor se fue y regresó hasta después de 3 horas.

"Les dijo que la habían operado del píloro y quiso tapar su equivocación al justificar que le sacaron la vesícula porque estaba comprometida. Sin embargo, la familia tiene los estudios previos que muestran que la paciente no tenía problemas en ese órgano", aseguró la abogada.

Teresa falleció el pasado 22 de mayo. La profesional señaló que las pericias mostraron que fue porque le hicieron mal la operación de vesícula.

La mujer fue operada el 30 de abril y falleció el 22 de mayo. Imagen ilustrativa/ Pixabay

Cabe recordar el caso que se dio a conocer hace unos días sobre una mujer jubilada de 67 años de nombre Magdalena, quien padece diabetes, y que por error le amputaron la pierna equivocada.

Una de las hijas de la afectada contó a Clarín que se dieron cuenta del error hasta el día siguiente de la operación.

"Mi mamá no se dio cuenta porque no ve bien a causa de su diabetes. Lo notó a la mañana siguiente, cuando tuvo la necesidad de levantar la pierna que le habían cortado. Ahí llegué, me di cuenta y bajé a hablar con el mismo médico que me había dicho que la intervención había sido un éxito”, explicó.

La familia interpuso una denuncia ante la grave negligencia y la fiscal abrió la carpeta por "lesiones culposas".

