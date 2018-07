Florida, Estados Unidos.- Un menor hondureña de 15 años de edad escapó aterrorizada del centro de detención para migrantes en Homestead, donde llevaba tres semanas encerrada.

La jovencita aprovechó una visita al doctor para poder huir del lugar y se refugió en el garage de un taller mecánico de la localidad, según informó The Washington Post.

El portavoz oficial de la policía local, Fernando Morales, explicó que la consulta del doctor estaba a un lado del taller.

“Estaban llevando a la niña a que la examinaran la vista y, cuando abrieron la puerta y echaron a andar, ella sencillamente escapó”, dijo.

El dueño del establecimiento señaló que la menor llegó corriendo y llorando de las calles y se escondió en una esquina, detrás de una enorme estantería de herramientas.

Estaba muy asustada, no dejaba de repetir que no quería regresar.

Uno de los mecánicos dijo que le ofrecían agua y algo de comida, pero "ella no salió de su esquina en ningún momento".

El dueño del taller llamó a su hermana, quien a su vez avisó a una asociación que ayuda a familias migrantes.

La policía llegó antes que la asociación de migrantes, aunque el dueño del taller asegura que nadie la llamó. Dijo que la policía fue amable con la niña, pero que ella estaba muy asustada.

Por favor no me castiguen, no me toquen , no cojan mi mano, decía asustada.