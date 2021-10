Por no llorar la muerte de su madre, un niño fue encarcelado en USA, han pasado 23 años

Estados Unidos.- Michael Politte fue encarcelado y sentenciado en Kansas, Estados Unidos, cuando tenía catorce años de edad por no llorar ante la muerte de su madre, motivo por el cual fue acusada de asesinato en segundo grado, desde entonces han pasado 23 años y podría salir en libertad en el 2022

Fue en 1998 cuando Michael Politte encontró muerta a su mamá dentro de su casa móvil la cual estaba incendiada, en aquel entonces él tenía catorce años de edad, cuando los policías llegaron al lugar y notaron que el niño no mostraba ninguna emoción por lo ocurrido decidieron inculparlo, por lo que fue declarado culpable del asesinato.

Fue hasta el 2002 que Michael fue condenado, pero gracias a investigaciones podría salir libre el próximo año, ya que se ha descubierto que los jóvenes, cuyos cerebros no están aún desarrollados, no siempre reaccionan a los traumas, por lo que su falta de emoción no era una prueba para inculparlo.

En 1998 su falta de emoción y gasolina encontrada en su tenia fueron las pruebas suficientes para inculparlo en el asesinato y el incendio en su casa, sin embargo años después se supo que dicha sustancia eran productos químicos de la parte delantera de sus Converse.

Michael Politte tras 23 años en prisión/Foto: AFP

Ahora Michael tiene 37 años de edad, y los funcionarios de Missouri han reconocido que las pruebas eran defectuosas, la abogada del ahora adulto menciona que nunca se investigó al padre de este, el cual había mantenido un divorcio polémico con la madre de este.

El padre de Michael había amenazado de muerte a Rita, madre de este, una semana antes del asesinato, luego de que llegaran a un importante acuerdo financiero contra él por el divorcio.

El Tribunal Supremo podría conceder o denegar la libertad de Politte, o podrá ordenar una audiencia probatoria antes de que tome la decisión, hasta el momento no hay fecha para esa decisión, si Michael pierde su petición el siguiente paso sería hacer la petición al tribunal federal.