¿Por qué Rusia ataca a Ucrania? Claves para entender el conflicto

"Hoy, estas palabras pueden ser percibidas por algunas personas con hostilidad. Se pueden interpretar de muchas maneras posibles. Sin embargo, muchas personas me escucharán. Y diré una cosa: Rusia nunca ha sido y nunca será 'anti-Ucrania'. Y lo que será Ucrania depende de lo que decidan sus ciudadanos", señaló el líder ruso.

Un par de días antes de que las tropas rusas iniciaran la invasión, Vladimir Putin asegura que "Ucrania no es sólo un país vecino", sino que su "historia, cultura y espacio espiritual" es uno mismo con Rusia.

Por su parte, el presidente ruso insiste en que Ucrania no debe convertirse en miembro de la OTAN , exigiendo "garantías de seguridad" a Occidente. Las tensione escalan en las semanas siguientes.

Las protestas comenzaron por parte de grupos de estudiantes universitarios, pero no tardaron en volverse cada vez más multitudinarias, acentuando la división de la sociedad ucraniana entre prorrusos y proeuropeos .

