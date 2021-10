"¿Por qué decidí no convertirme en otro Pablo Escobar?", reveló el hijo de uno de los narcotraficantes más reconocidos

Por eso estudio arquitectura y diseño industrial porque la vida no puede es seguir el camino de la violencia, ya que él pudo haber sido igual que su padre Pablo Escobar o alguien peor, pero prefirió la paz y espera que con su historia las personas no sigan los pasos del narcotraficante.

Finalizó que no repetiría la actividad de su padre y pidió a los jóvenes a ser autocríticos y que no se crean todo lo que ven en televisión.

"Siempre me he preguntado cuál es el costo ¿Para qué quiero una mansión que se encuentra abandonada?"

No obstante, sus sueños no solo lo destruirían a él, sino también a su familia .

Cuando él y su familia quisieron salir del país, no tenían privilegios, solo querían un lugar en el mundo donde poder estar, poder seguir teniendo educación y vivir tranquilos pero las aerolíneas no les vendían pasajes.

"No podíamos salir de esa violencia que nos quería atrapar" , compartió y dio sus razones para no convertirse en alguien como su padre y espera que los jóvenes puedan aprender de las historias de su familia para no repetirlas.

