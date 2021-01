¿Por qué hay fuertes protestas frente al Capitolio en Washington?

Estados Unidos.- Durante este día, miles de seguidores de Donald Trump realizaron fuertes protestas frente al Capitolio de Washington pero ¿Por qué se están manifestando?

Los protestantes y seguidores de Donald Trump, buscan intentar irrumpir mientras los legisladores celebran la validación formal de la victoria de Joe Biden como en el proceso electoral de la presidencia de Estados Unidos.

Miles de seguidores de Donald Trump acudieron al Capitolio y provocaron caóticas escenas en Washington, por lo que el Gobierno de la ciudad ordenó el toque de queda.

No cederemos nunca, nunca concederemos

Dijo el presidente Donald Trump a los miles de manifestantes congregados en la mañana a las afueras de la Casa Blanca para la marcha denominada "Salvar a EE.UU."

La concentración reunió decenas de miles de personas, quienes comenzaron la jornada en el parque cercano a la Casa Blanca antes de dirigirse al Congreso, reunido para certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, un triunfo que no es aceptado por Donald Trump.

Donald Trump llamó a sus seguidores a detener el "fraude electoral" y aseguró que el futuro de Estados Unidos estaba en juego.

Miles de seguidores de Donald Trump marcharon hacia el Congreso y se desplazaban hacia el Capitolio, a dos kilómetros del lugar de la concentración, fue donde comenzó el caos.

A través de redes sociales se muestran como seguidores de Donald Trump se encaran con los agentes que conforman la barrera de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos.

Posteriormente hubo cristales rotos, puertas quebradas y peleas en el interior del Congreso entre seguidores de Donald Trump y los policías encargados de custodiar el Capitolio.

La policía ordenó la evacuación de todos los legisladores al verse superada por los manifestantes.

Algunos manifestantes lograron acceder al pleno de la Cámara de Representantes e incluso uno se sentó en unos de los sitios designados para los discursos oficiales al grito de "Trump ganó".

También se registraron disparos dentro del Capitolio, a lo que siguió la orden de la alcaldesa Muriel Bowser de decretar el toque de queda en la ciudad.

Momentos después, Donald Trump hizo un llamado para pedir que todo sea pacífico en el Capitolio.

"Pido a todo el mundo en el Capitolio que sea pacífico. Nada de violencia. Recuerde, somos el partido de la Ley y el Orden, respeten a nuestros grandes hombres y mujeres de uniforme"

Escribió Donald Trump a través de Twitter y culpó a su vicepresidente Mike Pence, que presidía la sesión en el Congreso, del caos generado en Washington por no haberse arrogado poderes que no le haga la Constitución para revocar la victoria electoral de Joe Biden.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció a los legisladores que no se opondrá a la certificación electoral del demócrata Joe Biden, como le ha pedido al presidente saliente, Donald Trump.

En una carta enviada a los congresistas antes de comenzar la sesión de hoy en el Capitolio para certificar los votos electorales de las pasadas elecciones, Mike Pence, preside la reunión y aclaró que no puede revocar los resultados de las elecciones.

Donald Trump a través de Twitter, intentó convencer a Mike Pence que rechace la confirmación de la victoria de Joe Biden en la certificación del Colegio Electoral en el Congreso.

"Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me impide reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no"

Escribió Mike Prince a los congresistas.

Por su parte, Donald Trump, que perdió las elecciones en el mes de noviembre frente al demócrata Joe Biden, pero no quiere admitir su derrota e insiste sin pruebas en que hubo un fraude, reiteró en sus peticiones a Mike Piece que desconozca las leyes y los resultados.

"Mike Pence no ha tenido el coraje de hacer lo que tendría que haber hecho para proteger a nuestro país y la Constitución, dado que los estados no han tenido la opción de certificar con los hechos corregidos y no unos fraudulentos y imprecisos que se les pidió previamente certificar. EE.UU. demanda la verdad"

Indicó Donald Trump a través de Twitter