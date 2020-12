¿Por qué la reina Isabel solo puede repetir un atuendo 2 veces antes de ser rediseñado?

Reino Unido.- Aunque la monarca de Reino Unido, la reina Isabel a menudo usa las mismas joyas, tiende a evitar usar los mismos conjuntos, a diferencia de su nieta, Kate Middleton, quien es una maestra en el reciclaje de trajes.

En su nuevo libro, "HRH: So Many Thoughts on Royal Style", la veterana periodista de moda Elizabeth Holmes dice que todos los atuendos que usa la reina están registrados y que las repeticiones están deliberadamente espaciadas para que multitudes similares de personas no la vean de la misma manera. cosa.

"Después de la segunda o tercera salida pública, será reelaborado en un nuevo diseño o relegado a vacaciones o reuniones privadas", escribió Holmes en "HRH".

Por ejemplo, la reina usó el mismo abrigo azul pastel y un vestido a juego durante una visita a Malta en 2005 y nuevamente en 2008 en el Royal Ascot. Después de eso, no fue fotografiada públicamente en el conjunto.

La Reina Isabel usualmente usa vestidos o atuendos de corte normal. AFP

Holmes dijo que la Reina también es conocida por apegarse a un estilo muy similar de trajes de falda. El look simple es una de las formas en que la Reina se viste para la ocasión, pero no necesariamente debe ser considerada como un creador de tendencias.