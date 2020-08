¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Alegría el 1 de agosto?

Uno de los sentimientos que más gusta a los seres humanos es la alegría, pues lo que normalmente parece obscuro toma tintes de color, y lo que parece gris, es muy luminoso; entonces, si existe día para todo, alguno debe corresponder a esta emoción, ¿no? Y es así, cada 01 de agosto se conmemora el día a la alegría .

A pesar de no ser obligatoria, ni poder serlo, es indispensable en nuestras vidas, por eso en 2010, durante el Primer Congreso Nacional de Gestión Cultural Chileno, el colombiano Alfonso Becerra propuso conmemorar este sentimiento el 01 de agosto. Actualmente se celebra en al menos 14 países, entre ellos México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y otros más.

¿'Día de la alegría' durante la pandemia?

La pandemia que trajo consigo el coronavirus covid-19 ha causado un cambio total en la forma de vivir en la mayoría del mundo, con millones de empleos perdidos, menores niveles de interacción social y muchos nuevos pobres, ante esta difíci situación, la Organización Mundial de la Salud se suma a los esfuerzos por levantar el ánimo de las personas. Sugiere:

El miedo es una reacción normal e inevitable del nuestro cuerpo, también una de las limitan la posibilidad de 'estar alegres', por ello, los expertos sugieren que te enfoques en hacer acciones buenas por otras personas para reducir tu ansiedad, y así también el temor. Cuando vuelcas tu energía en otros, tu mente permanece activa y sin tiempo de que los pensamientos negativos entren a tu mente.

Puedes ayudar a tus vecinos de la tercera edad que no pueden hacer su supermercado en esta pandemia, o ayudar a tus familiares mayores no visitándolos para que no se enfermen, o donando dinero, comida o accesorios para las personas que más lo necesitan en esta crisis económica mundial que todos enfrentamos.

¿Por qué sentimos alegría?

Según Enrique Galli, psiquiatra de la clínica Ricardo Palma, en San Isidro, Perú, esta emoción no se encuentra en un solo lugar, se trata de un complejo proceso en el que participan distintas estructuras cerebrales y neurotransmisores.

La zona de la corteza prefrontal del lado izquierdo, principalmente, se asocia con las emociones de felicidad, de alegría. Sin embargo, también intervienen el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, y la zona occipital, vinculada a la vista”, dijo a El Comercio.

Para que la alegría sea expresada necesita un estímulo, que puede ser un recuerdo placentero o algo que se ve en el momento, esto, desencadena dopamina, el neurotransmisor involucrado en el proceso –un neurotransmisor es una molécula que permite una conexión entre dos neuronas, como si se tratara de un correo ultrarrápido–.

Frases para el día de la alegría

A continuación tendrás una lista de 10 frases cortas que puedes usar como estado de tus distintas redes sociales, o para mandarlas como cadena de una aplicación de mensajería instantánea.