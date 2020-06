¿Por qué se celebra el Día Nacional del Boludo el 27 de junio?

Argentina.- Este jueves 27 de junio se lleva a cabo la celebración de Día Nacional del Boludo, y quizá muchos se estén preguntando, ¿cómo es que surgió esta festividad y por qué?, así que a continuación te explicamos los detalles de esta festividad.

Fue en el año del 2009 cuando la iniciativa por celebrar el Día Nacional del Boludo nació, esto debido a una agencia digital que se dedicaba a destacar los buenos valores de las personas que buscan hacer las cosas bien sin sacar ningún tipo de ventaja.

Existe una página web donde explican más o menos el motivo de esta celebración:

“En primer lugar buscamos homenajear a todos nosotros los boludos, que por buscar hacer las cosas bien justamente nos salen mal. Por ser honestos, seguir las normas o buscar el bien común terminamos siendo objeto de burla y desprecio por parte de compatriotas mucho más “vivos” y elocuentes”. escribe el sitio web.

Y además añaden: “En segundo lugar, y no menos importante, buscamos instalar este gran día como FERIADO NACIONAL, y para eso, necesitamos tu ayuda, participá, dejanos tu firma virtual en apoyo a esta noble causa, y nosotros nos encargaremos como buenos boludos de elevarla al Congreso de la Nación”.

También en la página se pueden encontrar distintos testimonios y experiencias. Por ejemplo un hombre que cuenta: “Soy un boludo porque llevo 25 años elaborando Licitaciones Públicas de Obras que proyecto, cálculo y luego dirijo, jamás recibí un solo peso de alguna Empresa y eso que he tenido ofertas...ahora que me faltan 5 años para jubilarme me doy cuenta que mi honestidad no sirvió de nada, porque nadie me va agradecer nada, mientras los que están al lado , abajo y arriba se siguen llenando de plata y fundiendo al pais.”. En la página se pueden realizar comentarios personales.

¿Cuál es el significado de “boludo y pelotudo”?

Las palabras “Pelotudo” y “Boludo” vienen desde la época en la que estaba la guerra de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en contra de las tropas españolas.

Según lo señalan varios sitios dedicados a la historia argentina, fue en la primera fila en donde se solía tener un lugar para un pequeño grupo de criollos que contaban con gran habilidad para el manejo de piedras grandes atadas con tiento y boleadoras.

A falta de armas estos hombres utilizaban “pelotas” para lanzarselas a los caballos de los rivales, con estas “armas” lograban desestabilizarlos y provocar su caída al piso para después ser atacado por otras filas.

De ahí es que viene el origen de la palabra “pelotudo”, pues al inicio era solo un sinónimo de alguien que contaba con mucha valentía y habilidad, pero después se empezó a utilizar con el significado de “no seas tonto no te pongas en la primera fila de la guerra para que te maten”.

