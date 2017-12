Por raptar un bebé, lanza a la madre y hermanita a un caño

Manizales, Colombia.- Una mujer ha sido detenida por las autoridades por secuestrar a una bebé de un mes de nacida y lanzar a su hermanita de 4 años y a la madre al caño de una comunidad rural.

Daniela Valencia, madre de las menores, relató a las autoridades cómo una mujer que tenía tiempo ganándose el favor de ella y de sus hijas con obsequios, las invitó a que la siguieran cerca del canal donde supuestamente les daría unos regalos.

Sin embargo, cuando la mujer le preguntó si podía cargar a la bebé, aprovechó que tenía a la niña en manos y empujó a la joven madre y a su otra hija al lago Balsora.

“Nos sentamos a tomar algo y me tiró al agua (…) me dijo: ‘me deja cargar la niña’. Entonces le dije que sí porque la otra estaba jugando en el borde del agua, entonces cuando yo cogí a mi bebé, ella me empujó", contó Daniela a El caracol.