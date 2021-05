Por un error, mujer recibe dosis de diferentes vacunas contra Covid-19 en Argentina

Un error en el centro de vacunación fue el motivo del terror que sufrió María Esther Chaves: recibió dos dosis de vacuna contra Covid-19 diferentes, en Argentina.

Pese a que debía ser un momento de alivio, pues finalmente iba a estar protegida contra el Covid-19, la mujer, de 60 años, ahora teme por su vida. María Esther debía recibir su segunda dosis de Sputnik V, tal como en la primera. El error lo notó al escuchar a los lejos a un señor preguntar: “¿Qué vacuna me van a poner? Porque me toca la china y quiero ver el frasquito”.

María Esther, aterrada, se apresuró a preguntar qué vacuna había recibido ella, y la respuesta le cayó como un balde de agua fría: su segunda dosis, que debía ser Sputnik V, se la aplicaron de Sinopharm.

“Me descompuse, me tiritaba el cuerpo, el corazón se me salía”, fue lo que la mujer comentó al portal Clarín que sintió cuando se enteró. Sucedió en el muncipio de Guaymallén, Gran Mendoza, en Argentina.

“Tengo mucho miedo. Todavía me pregunto qué me va a pasar, si me puedo morir por haber recibido vacunas distintas”, agregó. “Quedé en shock. Pedí que dejaran entrar a mi marido, después me largué a llorar”.

Luego de recibir su primera dosis el 12 de abril, se le llamó para informarle que el 17 de mayo la estarían atendiendo para la segunda.

María Esther señaló que su certificado de vacunación pasó por tres personas: el personal de ingreso, una trabajadora que anotó el nombre de la vacuna, y por último, el enfermero que le colocó la dosis.

“El enfermero que me colocó la vacuna se puso re nervioso también, me quitaron el carnet con el documento y me dijeron que aguardara. Fueron para adentro, tardaron en volver, y me puse más nerviosa, y les pregunté ¿qué me va a pasar ahora?, ¿me voy a morir? y no supieron qué decir”, comentó.

María Esther tuvo que esperar un largo tiempo hasta que le regresaron su cartilla: “No me iba de ahí sin la prueba del error”, dijo. Tiempo después, tras sus reclamos, se la regresaron, “me pidieron perdón, me dijeron que no me preocupe que me harían un seguimiento médico y que nada debía pasarme”.

Sin embargo, más de 48 horas han pasado, y la mujer comentó que hasta el momento ninguna persona le ha llamado para revisar cómo se encuentra de salud. “Siento que me han abandonado”.

Ante ello, Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones, comentó que se trata de un error que a cualquier humano podría pasarle, y que su vida ni salud corre ningún riesgo tras recibir una dosis de Sputnik V y otra de Sinopharm.

“La señora no tiene que preocuparse ya que no corre ningún peligro su salud (...) Esto pasa permanentemente con cualquier vacuna de calendario, porque alguien vino antes, o no entendió la letra del turno”.