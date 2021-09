Portavoz talibán advirtió a Estados Unidos a no meterse en su cultura y el trato a las mujeres

Afganistán.- Suhail Shaheen, portavoz de los talibanes en Afganistán, hizo una advertencia a Estados Unidos para dejar de meterse en su cultura, así como en el trato que dan a las mujeres, asegurando que los derechos de las féminas serán respetados.

En una entrevista para la cadena Fox, Suhail Shaheen se pronunció ante el uso de hiyab, prenda que forma parte de las mujeres y que portan para cubrir la cabeza y parte de su rostro por modestia.

Este debido a la postura de Estaos Unidos sobre utilizar la prenda cuando las mujeres van a las escuelas.

"Eso es un cambio de cultura", dijo Suhail Shaheen. "Nuestra cultura... pueden recibir educación con hiyab. Pueden trabajar con hiyab", agrego.

Cuando se le preguntó sobre las relaciones futuras con Estados Unidos, Shaheen dijo: "Deberíamos centrarnos en cómo podemos trabajar juntos de una manera positiva y constructiva que sea en el mejor interés de ambas partes".

"No habrá ningún problema con los derechos de las mujeres. Ningún problema con su educación, su trabajo", agregó. "Pero no deberíamos estar buscando cambiar la cultura del otro, ya que no tenemos la intención de cambiar su cultura, usted no debería cambiar nuestra cultura".

Shaheen también describió la retirada militar estadounidense de Afganistán como el cierre de un capítulo en la historia del país.

Los comentarios de Shaheen el viernes se produjeron cuando surgen informes de que pronto se anunciará un nuevo gobierno interino en Kabul. Y el cofundador de los talibanes, Mullah Abdul Ghani Baradar, estará a cargo de eso, dijeron fuentes locales.