"Power of the Dog" con 12 nominaciones, encabeza la lista de los premios Óscar

Los Ángeles.- Después de un año de pandemia que afectó a las salas de cine y vio a los servicios de transmisión hacer nuevos avances en Hollywood, los Premios de la Academia dieron su apoyo más fuerte el martes a dos películas realizadas con la grandeza de la pantalla grande que también se transmitieron a los hogares: Jane Campion, el western gótico “The Power of the Dog” y la epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve “Dune”.

“The Power of the Dog” de Netflix lideró las nominaciones a los 94 Premios de la Academia con 12 nominaciones, incluyendo mejor película, mejor director y reconocimiento para todos sus principales actores: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

Campion, nominada por "The Piano" de 1993, se convirtió en la primera mujer en ser nominada dos veces a mejor director. El año pasado, Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer en ganar el premio . La directora de fotografía de Campion, Ari Wegner, también se convirtió en la segunda mujer nominada a mejor fotografía.

La única mujer anterior que lo hizo fue Rachel Morrison por "Mudbound" en 2018 “Dune” le siguió de cerca con 10 nominaciones repartidas en gran parte en las categorías técnicas que premiaron el oficio de la adaptación de Villeneuve de la novela de Frank Herbert de 1965 . El lanzamiento de Warner Bros. debutó simultáneamente en los cines y, contra las enérgicas objeciones de su director, en HBO Max.

Los nominados a mejor película fueron: “Belfast”; “CODA”; “No mires hacia arriba”; "Conduce mi coche"; "Duna"; “Pizza de regaliz”; “Rey Ricardo”; “Callejón de las Pesadillas”; “El poder del perro” y “West Side Story”.

Ningún servicio de transmisión ha ganado nunca la mejor película, pero la mitad de los 10 nominados provinieron de servicios de transmisión. Este año, las probabilidades de que un streamer finalmente atraviese uno de los últimos muros de la tradición de Hollywood pueden ser mejores que nunca.

Apple logró su primera nominación a mejor película con el drama para sordos “CODA”, que también hizo historia cuando el nominado a actor de reparto Troy Kotsur se convirtió en el segundo actor sordo en ser nominado. (Su coprotagonista en “CODA”, Marlee Matlin, fue la primera).

Netflix respaldó “The Power of the Dog” y la comedia apocalíptica de Adam McKay “Don't Look Up”. Y tanto "King Richard" como "Dune" se lanzaron en HBO Max. Incluso la academia descartó por primera vez las copias impresas de DVD para sus miembros, quienes en su lugar podían ver las presentaciones en la plataforma de transmisión de la academia.

Partiendo de películas estrenadas de innumerables maneras, las nominaciones al Oscar reflejaron el tumulto de un año cinematográfico que comenzó con el cierre de muchos cines y terminó con "Spider-Man: No Way Home" de Sony Pictures rompiendo récords de taquilla. Si bien algunos habían instado a los Oscar a abrazar sus éxitos de taquilla más populares y devolver algo de populismo a los premios, Spidey finalmente obtuvo una sola nominación, por efectos visuales.

Una temporada de premios en gran parte virtual agregó cierta imprevisibilidad a las nominaciones de este año, que fueron anunciadas por los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross. Los Oscar de este año se retrasarán para dar paso a los Juegos Olímpicos, los Oscar se celebrarán el 27 de marzo y volverán a su sede habitual, el Dolby Theatre.