"Preocupa que Rusia use las armas nucleares" Olexandra Kovalyóva, ucraniana

Ucrania.- Estamos en una guerra terrible de gran escala. Rusia está disparando no solamente en objetos militares y de infraestructura civil, sino en edificios residenciales, en hospitales, especialmente en los infantiles y de maternidad; en colegios, kindergardenes (jardines de infancia)”, informó para EL DEBATE Olexandra Kovalyóva.

Durante la entrevista, a través de una llamada vía WhatsApp, la investigadora académica, doctora en Ciencias Políticas, especializada en Relaciones Internacionales y experta en política exterior de los países de América Latina y el Caribe, desde un sótano en Leópolis (ciudad ubicada en el oeste de Ucrania, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia), en un edificio antiguo que ha sido construido en el siglo XVI o XVII, expresó que Rusia está acusando a Ucrania de cosas tan absurdas como nazismo y genocidio contra la gente rusa y rusohablante y en intenciones de instalar bases de la OTAN en su territorio para atacarlos.

“Ahora está difundiendo una información falsa, insistiendo en que es el mismo gobierno de Ucrania quien está bombardeando sus propias ciudades que están cerca al territorio de Rusia, como Jarkiv y Chernigiv ¡Todo esto es una mentira terrible! Nuestro presidente, que ha sido un actor cómico muy famoso, es un judío rusohablante. Más del 50 por ciento de ucranianos en todo el territorio del país, incluso en la capital Kyiv, hablan ruso, no ucraniano.”

Leer más: Fue una decisión difícil: asegura Vladimir Putin por intervención en Ucrania

Agregó que desde que el Imperio ruso ocupó Ucrania en el siglo XVIII, la lengua ucraniana ha sido muy restringida y en ciertos periodos prohibida, así que todos hablan ruso.

“Además, como tenemos lazos estrechos con Rusia, durante siglos somos muy mezclados con ellos, hay pocos ucranianos que pudieron decir que no tienen sangre rusa en sus venas. Mi propia familia es rusohablante, jamás teníamos problemas. En Crimea había solo un periódico en ucraniano y solo tres escuelas secundarias.”

La también analista asociada al Centro de Estudios Globales “Estrategia XXI” (Kyiv, Ucrania) comentó que Rusia está atacando a Ucrania porque la doctrina exterior actual de Rusia supone la recuperación del Imperio ruso en los marcos del imperio soviético y la construcción del “Mundo Ruso” - “Pax Russica”.

Objetivo final de Rusia

Expuso que el objetivo final de Rusia es cambiar el orden mundial en su favor.

“El imperio soviético incluía a todos las repúblicas soviéticas y a los países socialistas de Europa, que ahora son miembros de la Unión Europea. Para todos ellos, salvo a Rusia, siempre ha sido una “prisión” verdadera, han sido colonias de Rusia que explotaba, aniquilaba y asimilaba a su población. A su vez, el concepto del “Mundo Ruso” abarca no solamente a todos los países eslavos exsoviéticos, sino a todos los países donde hay gente que habla ruso: esto hace posible a Rusia intervenir para proteger a sus “compatriotas”. Según palabras del mismo Putin se los dijo en 2016 durante una ceremonia de premiación de alumnos escolares:

“Rusia no tiene fronteras”.

Agregó que la ocupación del territorio de Ucrania por completo no es el objetivo final de Rusia.

“Todos los países de Europa están en peligro. Rusia considera a la Unión Europea y especialmente a la OTAN los obstáculos principales para el logro de sus objetivos. Está haciendo demandas reiteradas a la OTAN para que cancele la membresía de los países exsoviéticos y exsocialistas y traslade sus tropas de ellos. A la vez está amenazando a los países vecinos como Finlandia y Suecia: que va a tomar medidas militares si intentan entrar la OTAN, y a Alemania que volverá a intervenir en este país para combatir el fascismo.”

Explicó que por eso los países primeros en apoyar a Ucrania han sido los exsoviéticos y exsocialistas que ya han sufrido mucho del dominio de Rusia en la época imperial y la soviética, los cuales ahora no están dominados por Rusia.

“En primer lugar son países bálticos (Lituania, Estonia y Letonia) y Polonia. De los países europeos no soviéticos era la Gran Bretaña el primero que alzó la voz en apoyo de Ucrania porque ha sido afectado en los años últimos por acciones terroristas en su territorio propio, ejercitados por servicios de inteligencia de Rusia y por la intervención de Rusia en sus asuntos interiores que la dañaron. Otros países de Europa y los Estados Unidos, que es su socio mayor en el marco de la OTAN, se han unido al grupo de apoyo de Ucrania después de que Rusia empezó a amenazar a Ucrania abiertamente y plantear reivindicaciones a la OTAN.”

Guerra de gran escala

Añadió que todos los países europeos se han sumado porque perciben la forma que tomó el conflicto, una guerra de gran escala con amenazas de Rusia a usar armas nucleares e intentos de destruir a las centrales atómicas, como muy amenazante y peligroso para la seguridad de todos ellos, como mínimo, y muy probablemente del todo el continente eurasiático.

“Hay realmente una preocupación de que Rusia pueda usar las armas nucleares en esta región que acusa de nazismo contra rusos.”

En claro idioma español, recalcó que tienen miedo que Rusia use las armas nucleares, prohibidas por acuerdos internacionales, porque ya lo hizo una vez, y ahora las fuerzas rusas tomaron la planta de Zaporizhia.

“Hemos experimentado con otra planta de Chernóbil que fue cerrada hace tiempo porque un misil cayó ahí, y la radiación empezó a distribuirse. Nosotros todavía no sabemos qué pasó con la gente que estaba trabajando con ese equipo de esta planta nuclear. Una planta nuclear no ocupa hacer explosión para hacer daño sino que basta con descuidar algunos de sus procesos. Estamos muy asustados por eso. Sí es cierto.”

Misiles sobre presas

Agregó que hace días el ejército ucraniano derrumbó misiles rusos que estaban volando sobre las presas.Iban a destruir la presa del río Dniéper en la capital Kiev, y esto podría llevar a la inundación de todo el país.”

"Sabemos que hay más de 9 mil rusos asesinados en Ucrania, y Rusia no quiere reconocerlo. Lo que ha hecho nuestro gobierno es un llamado a la Cruz Roja para llevar los cadáveres de los rusos a Rusia, oficialmente”

Destacó que Rusia había dicho que en tres días ocuparía a Ucrania completa y que a la gente le iban a encontrar con flores. “Pero está pasando que nuestra gente se ha unido para combatir a Rusia y contrarrestar que ocupe el territorio. Rusia está mostrando bastante rabia y sabemos que están locos por lograr victorias, no pueden dejarlo así, no pueden darse por vencidos y como ya ha perdido esta guerra estratégicamente, puede usar armas nucleares.”

Dijo que se comenta que Rusia es un país potente, una superpotencia, pero no es cierto, ya que si se compara su producto interno bruto con otros países potentes, incluso europeos, el producto interno bruto de Rusia es como un par de países de la Unión Europea ni siquiera de toda la Unión Europea, y si se divide en subpoblación de Rusia, se puede ver que es menor que algunos países de América Latina, incluso menor que el de México.

Hace días el ejército ucraniano derrumbó misiles rusos que estaban volando sobre las presas/Foto: Cortesía

“Sabemos que Rusia no puede llevar una guerra de larga escala durante mucho tiempo, lo que entendemos es que si llegara a ocupar Ucrania no podría mantener su control porque habría una guerra de insurgencia terrible porque la gente está contrarrestando.”

“Pero como 80 mil personas han regresado a Ucrania para ayudar a combatir, en su mayoría hombres que trabajaban en otros países. Mucha gente no quiere salir porque no queremos dejarle nuestra tierra a Rusia, que sabemos que ya teníamos momentos stóricos muy duros con Rusia.”

Informó que por el momento, de acuerdo con datos oficiales, han muerto 28 niños y hay 840 niños heridos, de los cuales 64 están muy graves.

Ambiente tenso

Olexandra Kovalyóva se encontraba en Vyshneve, cerca de Kyiv, a unos 4 kilómetros de su borde, cuando el 24 de febrero se despertó a las 5 de la mañana al oír cerca explosiones fuertes, y después de dos días, en el carro de amigos de su familia se fueron a Leópolis, un lugar que se considera más seguro por el momento.

“Estamos muy nerviosos, la gente está muy asustada, no podemos dormir. Yo estoy durmiendo tres o cuatro horas por la noche. Estamos en una guerra terrible. Anteayer teníamos cuatro ataques en el día, no sabemos con qué ha sido porque sonaba la alarma de ataque y teníamos que escondernos.” Expresó que no estaban preparados con los refugios.

“Tenemos una botella de diez litros de agua para 20 o 30 personas, no estábamos preparados, no teníamos los refugios preparados. Esta casa tiene buenos muros, hay gente que se está escondiendo en casas modernas y no son para eso, hasta puede ser más peligroso para la gente, se les pide que se escondan en los corredores de los edificios porque ahí en esos sótanos son como una trampa para la gente si pasa algo con el edificio, no podríamos sacarlos.”

Explicó que en Ucrania después de la independencia nunca se construyeron refugios.

“Quedaron refugios de la época soviética, pero fueron abandonados, y la gente se está escondiendo en sótanos de los edificios, y son lugares muy fríos, no se puede quedar mucho tiempo la gente en estos lugares.”

"La gente se está yendo a los países europeos que están cerca de Ucrania, a Polonia, Rumania, Eslovaquia, con los cuales tenemos frontera”/Foto: Cortesía

Lamentó que Rusia ha estado bombardeando las estaciones de trenes donde sabían que había mujeres y niños escondidos.

Asimismo, dijo que hay problemas de comunicación en diferentes regiones porque Rusia está explotando las antenas de comunicación y en otros territorios no hay energía eléctrica porque también están destruyendo las centrales eléctricas.

Leer más: Rusia acepta alto al fuego en 2 áreas de Ucrania para permitir evacuación de civiles

Añadió que no se ha presentado el desabasto de alimentos, pero han subido mucho de precio en los supermercados.