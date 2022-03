¡Prepárense! Las arañas Joro colonizarán toda la costa este de Estados Unidos en primavera, advierten expertos

Estados Unidos.- Expertos han advertido que las gigantes arañas Joro colonizarán toda la costa este de Estados Unidos esta primavera, este arácnido es parte de un grupo de arañas conocidas como tejedoras de orbes por sus redes en forma de rueda altamente organizadas.

Joro es común en Japón, China, Corea y Taiwán, las hembras Joro tienen coloridas marcas amarillas, azules y rojas en sus cuerpos. Pueden medir tres pulgadas (8 cm) de ancho cuando sus piernas están completamente extendidas, algo similar a la palma de la mano de un niño.

Las arañas Joro, pueden volar hasta 100 millas convirtiendo sus telas en paracaídas, se extendieron rápidamente en Georgia desde el este de Asia y tienen el potencial de colonizar toda la región.

Leer más: Dos heridos y dos sospechosos detenidos en tiroteo en escuela de Miami-Dade

Los investigadores informaron que, dado que estas criaturas utilizan una técnica única, a la que los científicos se refieren como "volar en globo", confían en un hilo de seda hecho con su red para lanzarse en paracaídas de un lugar a otro a través del viento. Pueden viajar potencialmente entre 50 y 100 millas usando este método.

Aunque los expertos están de acuerdo en que la cantidad de arañas Joro no aumentaron tan drásticamente en el año 2021, tampoco tienen claro por qué son tan abundantes este año en particular, según lo inormado por el sitio meaww.com.

Cabe recordar que en el 2021, la gran araña originaria del este de Asia puso en alerta a residente en Georgia, ya que con su telaraña se ha adueñado de líneas eléctricas, porches y huertos, lo que ha desatado los usuarios de redes sociales una avalancha de publicaciones al respecto.

Las arañas Joro, pueden volar hasta 100 millas convirtiendo sus telas en paracaídas. Foto: AP

¿Las gigantes arañas Joro son una amenaza?

Algunos expertos dicen que las Joros no son una amenaza para los humanos o perros y gatos y no los morderán a menos que se sientan muy amenazados. Un investigador que los recogió con sus propias manos informó de pellizcos ocasionales, pero dijo que las arañas nunca le rompieron la piel.

Los investigadores, sin embargo, no están completamente de acuerdo sobre qué impacto, si lo hay, tendrá la araña en otras especies y el medio ambiente,infromó The Associated Press.

Cushing dijo que los Joros probablemente sean lo suficientemente grandes como para enfrentarse a grandes polinizadores atrapados en sus redes, pero esos insectos pueden ser una parte insignificante de su dieta.

Rypstra ha estudiado una especie de araña similar y dijo que sus redes son utilizadas por otras arañas como fuente de alimento, por lo que Joro podría ayudar a las arañas nativas. Pero dijo que también hay evidencia de que Joros compite con otros tejedores de orbes.

No está claro exactamente cómo y cuándo llegó la primera araña Joro a los Estados Unidos, en Georgia, un investigador identificó una a unas 80 millas (128 km) al noreste de Atlanta en 2014. También se han encontrado en Carolina del Sur, y Hudson está convencido de que lo hará. repartidos por el sur.

Tampoco está claro por qué son tan abundantes este año, aunque los expertos coinciden en que su número se ha disparado.

Leer más: Muere el hombre que recibió el primer corazón de cerdo modificado del mundo

Sin embargo, se espera que la mayoría de los Joros mueran a fines de noviembre, pero es posible que regresen en cantidades igualmente grandes, o incluso mayores, el próximo año, aunque los científicos dicen que incluso eso es difícil de predecir con certeza.