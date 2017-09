Presentan programa de apoyo a migrantes en Estados Unidos

San Antonio.- En los Estados Unidos viven 3.4 millones de mexicanos que son elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense, sin embargo, son muy pocos los que inician el proceso de ciudadanización.



Los beneficios de obtener la ciudadanía en Estados Unidos son muchos, entre ellos destacan los siguientes: Ser ciudadano brinda estabilidad al evitar ser deportado, asegurando la unidad de las familias; posibilita el acceso a mejores puestos de trabajo y mejores salarios; asegura acceso a la educación para los hijos y la posibilidad de obtener becas y la ciudadanía ayuda a garantizar el respeto a los derechos humanos.



La falta de información genera la percepción de que el proceso de ciudadanización es inaccesible para la mayoría de los migrantes elegibles. Algunas razones por las que no buscan obtener la ciudadanía, son: no saber inglés, no tener dinero, no tener claras sus ventajas, o bien, por miedo a perder la ciudadanía mexicana.



Buscando apoyar a los compatriotas que viven en Estados Unidos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Fundación Carlos Slim (FCS), colaboran para ofrecer a los migrantes las herramientas y el acompañamiento necesarios para obtener la ciudadanía. Esta alianza constituye la parte medular del “Programa de Apoyo a Migrantes en Estados Unidos”.

El día de hoy se reunieron en San Antonio, Texas, Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Héctor Slim Seade, de Fundación Carlos Slim, con los directores de las sedes de la UNAM ubicadas en las ciudades de Chicago, Los Ángeles, San Antonio, Seattle y Tucson. Asimismo asistió Reyna Torres, cónsul de México en San Antonio; y representantes de organizaciones de latinos en los Estados Unidos, entre éstas, Carmen Cornejo, Presidenta del Consejo Directivo de Chicanos por la Causa, con quien FCS también ha establecido un acuerdo de colaboración para el financiamiento del costo que tiene para los migrantes realizar el proceso para obtener la ciudadanía; este apoyo iniciará en una primer etapa en Arizona.



En las sedes de la UNAM, el programa brinda capacitación presencial gratuita y acompañamiento para migrantes a partir de las herramientas de la plataforma Acceso Latino, desarrollada por Fundación Carlos Slim.

Específicamente, accesolatino.org cuenta con la herramienta “Ciudadanízate”, un curso a través de videolecciones que prepara a los migrantes para pasar el examen que la autoridad de los Estados Unidos aplica para ser ciudadano.



Acceso Latino también brinda información desarrollada por la CNDH, titulada “El Plan es tener un plan”, cuyo objetivo es ayudar a saber cómo proteger a la familia y los bienes, y cómo obtener un abogado en caso de necesitarlo.



De forma complementaria, por medio de Acceso Latino se tiene información relevante sobre temas como: ayuda legal gratuita con abogados pro-bono; orientación psicológica a través de una línea telefónica y mensajes de whatsapp e información de cómo obtener préstamos para pagar el proceso de ciudadanía.



Además del trabajo que se desarrolla de manera presencial en las cinco sedes de la UNAM, cualquier persona interesada puede utilizar de manera gratuita las herramientas que se ofrecen en www.accesolatino.org