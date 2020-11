Presidente Bolsonaro afirma que "no tomará la vacuna" contra la COVID-19

Brasilia, Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves 26 de noviembre que "no tomará la vacuna" para evitar el nuevo coronavirus (COVID-19), enfermedad que padeció en julio pasado.

"Voy a decir para ustedes que no voy a tomarla, es un derecho mío. Y estoy seguro de que el Parlamento no va a crear dificultades para quien, por ventura, no quiera tomar la vacuna", dijo el mandatario durante su transmisión semanal por la red social Facebook.

Sin embargo, indicó que "de ser certificado por Anvisa (la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), el gobierno federal comprará este material y lo pondrá a disposición de la población de forma gratuita y voluntaria".

"Es una decisión personal, no sabemos aún, nadie conoce bien el virus y cuáles son sus posibles efectos colaterales", manifestó.

Entre las vacunas que están todavía en la etapa de ensayo en el país sudamericano, se encuentra la de Sinovac, promocionada por el gobernador Joa Doria, quien mantiene diferencias con Bolsonaro, y además, posible candidato presidencial en 2022.

En referencia a Doria, Bolsonaro dijo que quien aboga por la vacunación obligatoria es un "dictador" que "quiere hacer negocios con la vida de los demás". Considera que "el tema es grave, tenemos que ser responsables de eso, y no quiero decir que los voy a obligar a hacer esto y aquello".

En el vivo, el presidente también defendió el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina, un antipalúdico que promociona desde el inicio de la pandemia, y puso en duda la eficacia de la mascarilla:

"La cuestión de la mascarilla, aún habrá un estudio serio hablando de la efectividad de la mascarilla(...) es el último tabú en caer".