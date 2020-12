Presidente Jair Bolsonaro no se hará responsable de "efectos secundarios" de vacuna COVID-19

Brasilia, Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió este miércoles que su gobierno no se hará responsable de posibles "efectos secundarios" que pueda provocar la vacuna contra el nuevo coronavirus (COVID-19), cuando esté disponible en el país sudamericano.

"Quien tenga algún efecto secundario o algún problema ya sabe que no me lo va a poder cargar a mi, porque voy a ser muy claro", dijo Bolsonaro a la prensa y seguidores que estaban afuera del Palacio de la Alvorada (residencia oficial del presidente).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El mandatario explicó: "supongamos que en una de las cláusulas se escribe lo siguiente: ‘nos liberamos de cualquier indemnización, de cualquier responsabilidad ante posibles efectos colaterales inmediatos y futuros’. Entonces, ¿van a tomar esa vacuna?".

Según el diario brasileño O Globo, Bolsonaro subrayó que "yo voy a mostrar todos los contratos. Quien la tome sabrá lo que está tomando y sus consecuencias. Si hay algún efecto secundario o algún problema ya saben que no me lo cargarán a mi".

Bolsonaro es uno de los presidentes más criticado por restarle importancia a la COVID-19, que hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 170 mil brasileños, mientras el número de contagios subió a 6,436,650.

Además, ayer frente a sus seguidores volvió a decir que no se aplicará la vacuna porque, según dijo, tiene "inmunidad".

La semana pasada durante una transmisión en Facebook también indicó que no iba tomar la vacuna: "voy a decir para ustedes que no voy a tomarla, es un derecho mío. Y estoy seguro de que el Parlamento no va a crear dificultades para quien no quiera tomar la vacuna".

Este martes, el gobierno de Brasil presentó un plan de vacunación para cuando esté disponible y autorizada la vacuna en el país, indicaron que estará dividido en cuatro fases y que los primeros en ser atendidos serán los trabajadores de la salud, ancianos mayores de 75 años y la población indígena.