Presidente Santos firma extradición de ex fiscal a EU

Bogota.- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó hoy la extradición a Estados Unidos del ex fiscal anticorrupción de la Fiscalía Luis Moreno, quien será procesado por los delitos de lavado de activos para promover el soborno de varios magistrados de altas cortes que están involucrados en un sonado caso de corrupción.

Moreno es uno de los principales testigos contra varios ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un escándalo llamado por los medios el "cartel de la toga", pues pidió dinero a ex funcionarios a cambio de ayudarlos en la Fiscalía General de la Nación y en otras instancias.

Juan Manuel Santos. Foto: AP.

El ex fiscal anticorrupción fue capturado en junio pasado y en unos tres o cuadro meses sería llevado a una Corte del estado de la Florida, donde deberá responder por los delitos de lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia.

El proceso de Moreno lo llevó primero el Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía lo acusó luego de que se conociera que el ex fiscal le pidió al entonces gobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons una suma de dinero a cambio de entregarle información, pues estaba siendo investigado por corrupción. Lyons está preso en Estados Unidos.

"Desde el inicio de las actuaciones, desde que fui capturado por Estados Unidos, desde antes de que se me imputaran los cargos, hice un comunicado de prensa y reconocí mi responsabilidad", declaró Moreno durante su proceso.

Luis Moreno. Foto: Twitter.

"En la audiencia manifesté mi decisión de allanarme a cargos salvo algunas inquietudes que ya fueron aclaradas. Ya quedaron saldadas las inquietudes por las que creí que se me estaba vulnerando mi consentimiento. Así que con dolor y con vergüenza acepté mi responsabilidad", agregó.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió a la Fiscalía que investigue a los ex presidente de ese tribunal Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos, luego de que el senador oficialista Musa Besaile realizó pagos a cambio de favores judiciales en el supremo.

El ex senador Musa Besaile comentó a medios locales que el ex fiscal Moreno le pidió seis mil millones de pesos (dos millones de dólares) a nombre de los entonces magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos para frenar una orden de captura en su contra. Los ex magistrados están siendo investigados por corrupción.

"Mi peor pesadilla es Venezuela": Presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que Venezuela es su "peor pesadilla", ya que una "implosión" en esa nación vecina puede convertirse en un "problema tremendo" para el proceso de paz y su país en general.

Juan Manuel Santos. Foto: AFP

La principal preocupación es:

"Si me preguntas cuáles son mis pesadillas, pues mi peor pesadilla es Venezuela", afirmó Santos tras ser consultado durante su visita a Londres acerca de su preocupación por el efecto en su país que puede tener el contexto regional y en particular la situación venezolana.

A juicio del mandatario, "si hay una implosión en Venezuela, no es que vamos a recibir 500.000 (personas), que es lo que hemos recibido, serán millones y eso va a ser un problema tremendo para el proceso de paz y para Colombia en general".

El Real Instituto de Relaciones Internacionales británico, conocido como Chatham House, otorgó hoy su galardón anual a Santos, en reconocimiento a la "excepcional diplomacia" con la que impulsó el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político en virtud del acuerdo que firmó en noviembre del año pasado.

Santos señaló que Colombia está recibiendo cada día personas desde Venezuela que "están buscando una mejor forma de vida".

"Eso está creando una carga bastante dramática en nuestro sistema educativo, de salud. Nosotros queremos ser generosos, no queremos cerrar nuestras fronteras y de cierta forma tenemos que adaptarnos a esta situación que desafortunadamente se está empeorando", comentó el jefe de Estado.

El mandatario, que en las últimas semanas ha endurecido su discurso contra el Gobierno de Nicolas Maduro, admitió que por ello ha estado tan interesado "en tratar de encontrar una forma, una solución pacífica y democrática al problema en Venezuela" y lamentó que hayan fallado.

Por su trabajo a favor de la paz en Colombia, Juan Manuel Santos recibió el reconocimiento.(Foto: AFP).

"Las cosas están empeorando en todos los aspectos, no solamente económicamente sino también políticamente", observó el presidente, quien consideró, sin embargo, que "el problema no va a durar 100 años y ningún cuerpo va a resistir eso".